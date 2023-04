Top Employer Italia 2023, Ferrari premiata per il quarto anno consecutivo

Ferrari ha ricevuto per il quarto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia, assegnata alle aziende che si distinguono a livello nazionale per le politiche e per le strategie in ambito Risorse Umane. Una conferma importante per un ambiente di lavoro in cui il benessere delle persone, la valorizzazione delle diversità e la formazione continua sono al centro di specifiche iniziative e programmi aziendali, a partire da “Formula Uomo”.

L’ente certificatore, Top Employers Institute, ha analizzato oltre 400 best practice che contribuiscono al miglioramento dell’ambiente di lavoro. Le categorie esaminate sono sei e comprendono diversi ambiti, tra i quali talent attraction, formazione, sviluppo di carriera, inclusione e rispetto delle diversità, welfare, impegno sociale e innovazione.