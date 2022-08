Tappa tedesca per Passione Ferrari Club Challenge

La cittadina tedesca di Hockenheim, famosa per il suo storico circuito, ha ospitato il round di luglio di Passione Ferrari Club Challenge.

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento interamente dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO, proveniente da tutta Europa, che sono scesi in pista sfidandosi in un’emozionante prova contro il cronometro per realizzare il miglior tempo sul giro.

Dopo la tappa presso il circuito di Hockenheimring, il Passione Ferrari Club Challenge si sposterà nel circuito di Silverstone per il quinto appuntamento della stagione che si terrà il 15 settembre.