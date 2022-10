Passione Ferrari torna al Mugello

Ferraristi e appassionati del mondo del Cavallino Rampante si sono dati appuntamento presso l’Autodromo Internazionale del Mugello per l’ultima tappa di Passione Ferrari, il 8 e 9 ottobre.

Tante le attività e attrazioni che hanno accolto i visitatori, come l’esposizione della gamma Ferrari, con la 296 GTB e la Ferrari Roma protagoniste assolute, e alcune delle Iconiche vetture del passato.

L’ Auditorium di Passione Ferrari ha inoltre accolto i più curiosi ferraristi che hanno potuto scoprire i segreti degli aspetti del mondo Ferrari raccontati direttamente dai suoi protagonisti. Un programma ricco di un appuntamenti con il Dipartimento Ferrari Classiche e i dettagli della certificazione e i segreti dell’archivio che racchiude i 75 anni della storia delle vetture Ferrari, con la Ferrari 296 GTS, l’ultima berlinetta sportiva spider V6 raccontata nei dettagli tecnici per scoprire il mondo del Fun to Drive di Ferrari o ancora con tutte le Attività Sportive GT e le interviste esclusive ai piloti del Ferrari Challenge che si sono poi dati battaglia sulla pista del Mugello nei due giorni di evento

La giornata del sabato si è conclusa con l’esclusiva cena in stile Ferrari in una delle location più suggestive della città di Firenze, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove i nostri ospiti hanno potuto ascoltare i più talentuosi alunni dell’Accademia del Maggio Fiorentino.

Tante le attività che si sono avvicendate anche in pista: gli esclusivi test drive delle vetture Ferrari come la 296 GTB e la Ferrari Roma; la grid walk e il paddock & garage tour per assaporare il DNA racing e vivere le emozioni del cuore della pista e la Ferrari Parade, uno dei momenti salienti del weekend di Passione Ferrari, che ha riunito clienti e appassionati con le proprie vetture direttamente sulla griglia di partenza per due giri in pista davvero emozionanti.

Per questa stagione il calendario di Passione Ferrari è giunto alla sua conclusione ma se sei interessato a scoprire quali saranno le tappe del 2023 non ti resta che rimanere aggiornato su Ferrari.com o contattare il concessionario Ferrari più vicino a te e scoprire come unirti alla nostra community.