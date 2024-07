Ferrari Tour tra le meraviglie nascoste del Portogallo

Un Tour tra i colori, i vigneti sconfinati e i paesaggi incantevoli di una terra intrisa di tradizioni: una tre giorni di percorsi unici, a ridosso dell’Oceano Atlantico, tra tesori culturali tutelati dall’UNESCO.

Il Tour, partito dal Vinha Boutique Hotel, nella zona di Vila Nova de Gaia, è stata anche l’occasione per scoprire e assaporare le prelibatezze locali, riconosciute in tutto il mondo.

In un clima accogliente e sempre molto dinamico, sono stati davvero molti i momenti di condivisione da parte di tutta la Community Ferrari, soprattutto durante i laboratori dedicati al vino, in cui ogni partecipante si è trasformato in un vero e proprio produttore, assaggiando, assemblando, etichettando e tappando la propria bottiglia personale. Dopo aver appreso i processi di coltivazione e vendemmia, infatti, ogni Ferrarista ha potuto sperimentare anche l'ultima fase della produzione, creando un proprio vino personale durante un laboratorio di assemblaggio appositamente dedicato.

Scopri i dettagli degli eventi e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.