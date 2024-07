F1 Academy: Barcellona amara per Weug e Nobels

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ha ospitato il terzo appuntamento stagionale del campionato di F1 Academy. La trasferta in Spagna è stata avara di soddisfazioni per Maya Weug e Aurelia Nobels, entrambe alle prese con un gap di performance che si è manifestato fin dai primi giri di venerdì. “Ho avuto subito la sensazione che sarebbe stato un weekend difficile – ha commentato Weug – sia nella turno di prove libere che in qualifica è emerso infatti che ci mancava ritmo”. Maya ha concluso la sessione di qualificazione al 12° posto, tre posizioni davanti ad Aurelia.

Gara-1. La prima corsa del fine settimana è stata molto breve per Weug. Al via Maya è entrata in contatto con Amna Al Qubaisi, finendo nella ghiaia della via di fuga. “È stato un mio errore – ha ammesso Weug –, può succedere e devo fare in modo che non si verifichi più: so che dipende solo da me”. Nobels, che ha concluso la corsa al 13° posto, ha confermato la mancanza di prestazione evidenziata in qualifica, concludendo a due secondi dalla zona punti dopo una gara lineare.

Gara-2. L’errore nella prima corsa è costato a Weug cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza di Gara-2. Scattata dall’ultima fila, è riuscita a risalire fino al 13° posto finale. “Speravamo nella pioggia per riuscire a entrare in zona punti ma purtroppo non è arrivata – ha concluso Maya – e anche la seconda gara ha confermato i problemi evidenziati in precedenza. Ci aspetta molto lavoro prima della prossima tappa di Zandvoort: quando le vetture torneranno in officina saranno controllate a fondo e studieremo i dati per capire cosa non ha funzionato. Abbiamo tutto ciò che ci serve per tornare dove meritiamo e saremo pronti a ripartire dal prossimo appuntamento”. Anche per Nobels il weekend al Circuit de Barcelona-Catalunya non ha riservato sorprese, e il 14° posto conquistato in Gara-2 ha confermato un fine settimana da archiviare in fretta.