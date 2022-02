Il 2022 è da poco iniziato e i motori si stanno già scaldando per la nuova stagione di Attività di Guida Ferrari.

Le esperienze di guida Ferrari, progettate per soddisfare le esigenze di tutti i Ferraristi, offrono, anche per quest’anno, la perfetta sintesi di adrenalina, passione e lusso estremo.

Per i proprietari di 488 Challenge e 488 Challenge Evo, il Passione Ferrari Club Challenge è l’esperienza esclusiva su pista. Più di una competizione tradizionale, questo programma permette ai piloti di misurare e battere il loro miglior tempo personale concentrandosi sul tempo sul giro. Un evento di guida di pura adrenalina su alcuni dei circuiti più leggendari di tutta Europa.

Novità per il 2022 è la tappa di guida sul ghiaccio 23-24 e 25-26 febbraio il Club Challenge si svolgerà, infatti, in un contesto incredibile: il Lapland Ice Driving, un lago ghiacciato di 1200 ettari nella Lapponia svedese che ospita le ricostruzioni di 14 dei circuiti più leggendari della F1.

Il calendario del Passione Ferrari Club Challenge proseguirà toccando i più importanti circuiti d’Europa: Portimao, Le Castellet, Budapest, Hockenheim, Silverstone e Mugello.

Si prosegue poi con Passione Ferrari - il Programma Ufficiale di eventi su pista per i proprietari di Ferrari: l'occasione perfetta per godere di un'esperienza di guida esclusiva sui circuiti più belli al volante della propria Ferrari. Preparati a immergerti nell'atmosfera amichevole delle corse durante due giorni di sessioni libere nel contesto emozionante del Ferrari Challenge, il più famoso dei campionati monomarca Ferrari che ospita gli eventi Passione Ferrari. Per gli amanti di avventure memorabili in un mondo di esclusività e lusso, Ferrari propone i Ferrari Tour: una serie di eventi di guida, che uniscono la libertà della strada al brivido della pista, creati per consentire ai Ferraristi di condividere momenti unici in luoghi meravigliosi o scatenare il loro spirito sportivo su alcune delle strade e dei circuiti più iconici d'Europa. Novità per il 2022 è la tappa di Ibiza (30 settembre – 2 ottobre): un tour dedicato ad un target femminile, un’occasione per scoprire il cuore pulsante di questa magnifica isola baciata dal sole in un modo davvero unico.

Le Attività di Guida Ferrari sono l’occasione perfetta per vivere tutto il mondo Ferrari attraverso un calendario di eventi indimenticabili, ideali per condividere la propria passione ed immergersi nel cuore della Community.

Tutte le attività presentate sono disponibili in Europa e accessibili solo contattando i Concessionari Ufficiali Ferrari europei.

Contatta il tuo Concessionario Ufficiale >