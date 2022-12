Attività di Guida Ferrari 2022: Una stagione emozionante e adrenalinica come nessun'altra!

I Ferrari Tour offrono un accesso esclusivo a un mondo di esperienze di guida di lusso personalizzate, in alcuni dei luoghi più iconici del mondo e su alcune delle più affascinanti strade europee. Momenti indimenticabili sulle strade più mozzafiato di Amalfi, sulle Alpi austriache o sull'isola spagnola di Ibiza, dove un gruppo di appassionati si è riunito per condividere la propria passione per la Ferrari.

Le attività di guida su circuito di Ferrari, Passione Ferrari e Passione Ferrari Club Challenge offrono ai clienti Ferrari l'opportunità di liberare il proprio spirito di guida su alcuni dei circuiti più iconici.

È stata una stagione davvero memorabile per più di un motivo: gli eventi Passione Ferrari, Ferrari Tour ed Esperienza Ferrari hanno raggiunto un importante traguardo lungo la strada del successo: la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. Si tratta di un importante riconoscimento dell’impegno di Ferrari nell'adottare un sistema di gestione responsabile, basato sui cinque pilastri della strategia di sostenibilità dell'azienda di Maranello.

La stagione 2022 degli eventi di guida è stata il modo perfetto per sperimentare l'intero mondo Ferrari, ricco di occasioni indimenticabili. I clienti hanno potuto condividere la propria passione con altrettanti appassionati del Cavallino e entrare a fare parte della grande comunità Ferrari.

Il nostro ringraziamento speciale va a tutti gli appassionati di Ferrari che hanno condiviso con noi questa stagione di esperienze emozionanti. Stiamo già scaldando i motori per la prossima stagione!

Scopri il calendario delle Attività di Guida 2023 e contatta il tuo Concessionario ufficiale Ferrari per scoprire come partecipare e unirti alla comunità Ferrari.