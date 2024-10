Ferrari triomphe à Fuji

Texte : Giulio Masperi



C’est au pied du volcan le plus célèbre, le plus photographié et le plus peint du Japon que la Ferrari 296 LMGT3 a remporté sa première victoire au Championnat du monde. La victoire signée aux 6 Heures de Fuji, la septième manche du Championnat du monde d’endurance 2024, est l’œuvre de Davide Rigon, pilote officiel de Ferrari, et de ses coéquipiers Thomas Flohr et Francesco Castellacci.