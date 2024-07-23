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激情

十二缸独特声音– 第二部分（纽约）

是什么原因让传奇的 V12 血统对于法拉利车迷来说如此特别？在共三次对来自全球的收藏家进行的第二次采访中，位于纽约嘻哈制作人史蒂文·维克多 (Steven Victor) 回答了这个问题……
撰文: Kevin M. Buckley / 摄影: Marc McAndrews

有些人喜欢 V12 车型。有些人则是热爱 V12 车型。然后...还有像有史蒂文·维克多（Steven Victor）这样特殊的法拉利迷。

“哦，是的，这绝对是一种痴迷，”他承认道，一抹灿烂的笑容浮现在他那表情丰富的脸上，他看起来比实际已四十二岁的年龄年轻许多。

在他“相当满的车库”里面现在共有五台，“不，等一下，六台 V12。”这位音乐产业高管对这个存放法拉利的车库还有一个精彩的计划。他位于纽约州的家庭办公室四周围绕着传统日式花园。“但我正在建造的新建筑将围绕汽车进行设计，”他兴奋地表示。“我们的想法是，无论从哪个房间都可以看到一辆车。它们将成为我房子的一部分。”


上图：斯蒂文·维克托和他珍爱的Monza SP2。这位音乐制作人承认自己对法拉利的V12车型有些痴迷

史蒂文·维克多 (Steven Victor) 对法拉利的热爱十分深厚。如果有人想知道他的痴迷程度，只要问他四个月大的儿子叫什么名字就行了：V XII。是的，这是由罗马数字拼出的 V12。

即使对于一位作为制作人、人才发掘者、嘻哈，和说唱界顶级明星推广者而取得巨大成功的父亲来说，这种情况也有些不寻常。不过，嘻哈和说唱音乐流派本来就以使用非正统绰号而闻名。“在家里我就叫我儿子‘V’，”维克多说道，脸上再次出现迷人微笑。他说，这要责怪“法瑞尔（Pharrell）”。

指的是著名说唱歌手兼奢侈品牌创意人法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）。“他是我一位好友，”维克多解释道。“是法瑞尔建议用 V 字母开头的，因为他是我的第五个孩子。然后我妻子想加上“十二”，因为知道我对 V12 汽车痴迷。”

尽管维克多从小就“迷恋汽车，尤其是法拉利”，但直到 2016 年，这位音乐行业高管——他是纽约布鲁克林贫困海地移民的儿子——才得以实现童年的梦想。

“我的第一辆法拉利是 V8 车型，是 488，不是敞篷 Spider，而是 Coupé，”他回忆道。他对 V12 产生兴趣还与好友法瑞尔·威廉姆斯 (Pharrell Williams) 有关。“是的，法瑞尔肯定对其中的一些事情负有责任，”维克多笑着说。法拉利“他有一辆黑色 Enzo车型，又邀请我一起兜风。”


上图：说唱歌手法瑞尔·威廉姆斯点燃了斯蒂文对法拉利V12的热情，如今他拥有六辆，包括这辆Daytona SP3

那次出游激发了维克多对 V12 的痴迷。他礼貌地停下来，又认真地补充道：“我事业的成功也与法瑞尔的付出息息相关。”

那么，是原因什么让 V12 对他如此特别呢？维克多开始说道，“每次我驾驶这辆车，都像是第一次驾驶一样，我的感觉是……”他渐渐停住了脚步，脑子里寻找着最合适的形容方式。维克多说：“这就像第一次听一张热门唱片一样。”“至少对我来说，这是最美好的感觉之一。”

那么，只是因为发动机的轰鸣声吗？他答道：“首先，我绝对会根据声音来判断。但是还加上感觉……声音和感觉的结合是……。”他的声音又渐渐低沉。他暂时打住了话语，环顾了一下四周，然后补充道：“这代表了一切。”

这与艺术家在录音室里工作时所感受到的一切是否类似？“是的，就是这样！”他大声说道，并接受了这个建议。“所有元素融合在一起。是啊，非常让人感动。这就像是一次全身体验。”

几乎可以作为一首好歌的标题……


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