撰文: Kevin M. Buckley / 摄影: Marc McAndrews



有些人喜欢 V12 车型。有些人则是热爱 V12 车型。然后...还有像有史蒂文·维克多（Steven Victor）这样特殊的法拉利迷。

“哦，是的，这绝对是一种痴迷，”他承认道，一抹灿烂的笑容浮现在他那表情丰富的脸上，他看起来比实际已四十二岁的年龄年轻许多。



在他“相当满的车库”里面现在共有五台，“不，等一下，六台 V12。”这位音乐产业高管对这个存放法拉利的车库还有一个精彩的计划。他位于纽约州的家庭办公室四周围绕着传统日式花园。“但我正在建造的新建筑将围绕汽车进行设计，”他兴奋地表示。“我们的想法是，无论从哪个房间都可以看到一辆车。它们将成为我房子的一部分。”





