此外，驾驶舱造型也十分抢眼。车门结合了一部分车顶及一部分门槛，呈向上和向前的弧形。超级跑车需要具备一些戏剧化元素。当您进入车里坐到驾驶座上，感觉就像驾驶赛车一样。车内舒适而简约，仅配备了正常驾驶高性能汽车所需的功能。 Enzo 的底盘和结构大部分采用了碳纤维复合材料，其中大部分是暴露在外并在内部可见。因此赋予了汽车充分的结构刚度和轻便性，并为使用者提供了精简的内部空间。方向盘上装有倒档和牵引力控制按钮，该构型是对几年后在 F430 上首次亮相的 manettino 旋钮的试运行。同样受到 F1设计启发的还有方向盘顶部的 LED 灯带，在当发动机转速进入红线区 5500rpm 之后以 500rpm 的增量闪烁。

啊，说到发动机。Enzo 是第一款采用 F140 V12 发动机的车型，该发动机成为之后所有法拉利 V12 车型的基本配备。排量为 6.0 升，输出功率为 660 cv，是当时世界上最强大的自然吸气发动机。最高速度超过 350 公里/小时，从零加速到 100 公里/小时只需 3.65 秒。无论当时还是现在，这都是令人难以置信的数字，但 12 个气缸的存在意味着Enzo不仅仅是速度极快。轻踩油门时，它显得相对温顺，但当你加快节奏时，排气旁通阀打开，发动机就会发出热血沸腾的歌剧般的悠扬轰鸣。





