法拉利汽车的命名惯例可能有点神秘。有些会将发动机容量除以 10。F355 车名的前两位数字代表发动机，最后一位数字代表每缸的气门数。为了纪念法拉利成立40周年，推出了F40车款。Portofino 车名如同意大利语中的许多词一样，多听起来很迷人。
然后是Enzo车型。这款包含于 GTO、F40 和 F50 系列的第四款超级跑车唤起了人们对公司创始人恩佐的怀念，并且表明了跃马品牌的信心。这是有十足根据的：Enzo 诞生之时，法拉利车队 Scuderia Ferrari正处于一级方程式赛车运动的鼎盛时期。尽管花了一些时间来凝聚力量，但到了新千年初期，法拉利车队已经取得了前所未有的多项比赛胜利和冠军。领先车手迈克尔·舒马赫状态极佳，无人能敌。
时任法拉利总裁的卢卡·迪·蒙特泽梅洛 (LuLuca Cordero di Montezemolo) 极具胆识，决定在开发新款超级跑车时突破界限。他宣称：“我想打造一辆超级极限汽车，在每一个元素上都做得更出色。”
其中包括整合大量源自F1的技术创新。其中最重要的是法拉利在空气动力学方面的专业知识，这门科学赋予了Enzo车款一种独特的美感。我们对汽车设计的欣赏大多是主观的，但从 Enzo 推出已历经 20 多年，它的影响力却愈发深远。在 Ken Okuyama 的 Pininfarina 团队的带领下，传统的美学特征被技术外观所取代，并且大量引用了来自 F1 的设计。它具备棱角分明而非圆润的线条，其箭形车头和杰出的车身侧面完善引导气流并产生最大下压力。尽管它看起来很引人注目，但其外形是经过精心设计并经过风洞测试，因此不需要采用大型的尾翼翼。低车头设计使前部保持稳定，而平坦的车内地板和后扩散器意味着Enzo的后部设计出乎意料地简洁高效。
此外，驾驶舱造型也十分抢眼。车门结合了一部分车顶及一部分门槛，呈向上和向前的弧形。超级跑车需要具备一些戏剧化元素。当您进入车里坐到驾驶座上，感觉就像驾驶赛车一样。车内舒适而简约，仅配备了正常驾驶高性能汽车所需的功能。 Enzo 的底盘和结构大部分采用了碳纤维复合材料，其中大部分是暴露在外并在内部可见。因此赋予了汽车充分的结构刚度和轻便性，并为使用者提供了精简的内部空间。方向盘上装有倒档和牵引力控制按钮，该构型是对几年后在 F430 上首次亮相的 manettino 旋钮的试运行。同样受到 F1设计启发的还有方向盘顶部的 LED 灯带，在当发动机转速进入红线区 5500rpm 之后以 500rpm 的增量闪烁。
啊，说到发动机。Enzo 是第一款采用 F140 V12 发动机的车型，该发动机成为之后所有法拉利 V12 车型的基本配备。排量为 6.0 升，输出功率为 660 cv，是当时世界上最强大的自然吸气发动机。最高速度超过 350 公里/小时，从零加速到 100 公里/小时只需 3.65 秒。无论当时还是现在，这都是令人难以置信的数字，但 12 个气缸的存在意味着Enzo不仅仅是速度极快。轻踩油门时，它显得相对温顺，但当你加快节奏时，排气旁通阀打开，发动机就会发出热血沸腾的歌剧般的悠扬轰鸣。
舒马赫参与了Enzo的研发，该车型一直到现在仍然是一个无与伦比的独特销售卖点。不过，您并不需要 F1 车手般的反应能力即可充分发挥这辆车的性能。方向盘在运用起来得心应手，变速操纵迅速（即使不像今天的系统那样快速），改变方向的敏锐度也令人赞叹不已。即使在动力强劲的公路跑车上，下压力也是一门高深的艺术，但在Enzo之上，你能感受到空气在其复杂车身上激荡时所带来的好处。虽然速度快得惊人，但在高速驾驶时既稳定又令人放心。