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激情

十二气缸交响曲– 第三部分（苏黎世）

是什么原因让传奇的 V12 血统对于法拉利车迷来说如此特别？在法拉利国际收藏家的系列采访的第三部分中，瑞士商人 Patrick Früh 解释了他对十二缸发动机的热爱……
撰文: Kevin M. Buckley / 摄影: Michael Lee
2015 年 10 月，Patrick Früh 的法拉利苏黎世经销商邀请他前往蒙特卡洛试驾 California T车型。“我们沿着蒙特卡洛拉力赛的老路线行驶，”他回忆道，“活动的一切都堪称完美。无论是天气、汽车、以及参与的人员。真的，你还能多要求什么呢？”当时这位 35 岁瑞士商人立即被该车型迷住了。因此，他一回到瑞士就立即订购了一辆 Rosso California 红色调的 California T，并于第二年春天交货。于是，在购买了 430 Scuderia 和 488 GTB 后，他取得了第一辆 V12 。他惊呼道：“就是我要的 F12berlinetta！从那一刻起，我并决定开始收集 V12 车型，而不仅仅是 V8 车型。”

上图为：Früh的V12系列包括一辆812 Superfast、一辆F12tdf和一辆F12berlinetta

这位非常成功的活动和展览公司的瑞士富商表示，“对我来说，V12 结合了精致的设计、高性能和运动传统。这个车型中包含了一切优点。”

在他获得的第一辆 V12 发动机上，有什么特点让他如此着迷？“那辆 F12berlinetta 的颜色是 Rosso Corsa （跑车红）。我一见钟情，立刻就喜欢上了这个设计，”他说。“还有车身侧面的造型、线条。”他的声音中仍充满着兴奋，表示：“这简直是一件全方面完美的杰作。先是在设计方面无懈可击。不但表现出优雅的生活方式，也是一种艺术品。”


上图为：Früh正在驾驶他的F12tdf

Früh 先生不断扩大的 V12“艺术收藏”中，包括一辆 GTC4Lusso，接着是一辆 599 GTB、一辆 F12tdf，以及三辆 812、Superfast、GTS 和 Competizione A。“是的，多年来我对这些来自马拉内罗的精美艺术品的热爱，已经成长为一系列美轮美奂的收藏品，”他说。他说道：“我一直在不断地添加法拉利汽车，包括现有车型和一些老款车型。”

目前该系列共至少有10 款 V12 车型，从 330 GT 2+2 ，一直到 Purosangue车款。现在，他已经盯上了12Cilindri。还有其 Spider 敞篷姐妹版。尽管收藏车型众多，他还是说不上哪一款法拉利是自己的最爱。“从 812 GTS 或 F12tdf 等较新的车型到 365 GTB4 'Daytona' ，或 1967 330 GT 2+2 等经典车型，驾驶每一辆车都非常有趣，”Früh 强调说。但他也设法形容那著名的 V12 轰鸣声：“你知道，那是一种震撼人心、朴实而深沉的声音，能让你一听见便立刻能露出笑容。”

上图为：Früh在苏黎世郊外的宁静的道路上测试他的F12tdf

Früh 将他搭载 V8 和 V12 发动机的法拉利汽车整齐地排列在车库的两侧，还按照每辆车的生产年份排列。他说：“每次走进车库，我都会被这些汽车的纯粹艺术性所震撼。”他也注意到着壮观气氛对访客们的影响。“每当有客人来访时，我们总会在 V12 发动机车款前驻足，开启不少有关的话题。但是，这并不意味着搭载较小型发动机的汽车就比较没那么有趣。我只是认为，对于大多数汽车爱好者来说，V12 仍然特别令人惊艳。”

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