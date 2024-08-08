十二气缸交响曲– 第三部分（苏黎世）

这位非常成功的活动和展览公司的瑞士富商表示，“对我来说，V12 结合了精致的设计、高性能和运动传统。这个车型中包含了一切优点。”

在他获得的第一辆 V12 发动机上，有什么特点让他如此着迷？“那辆 F12berlinetta 的颜色是 Rosso Corsa （跑车红）。我一见钟情，立刻就喜欢上了这个设计，”他说。“还有车身侧面的造型、线条。”他的声音中仍充满着兴奋，表示：“这简直是一件全方面完美的杰作。先是在设计方面无懈可击。不但表现出优雅的生活方式，也是一种艺术品。”





