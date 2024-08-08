十二气缸交响曲– 第三部分（苏黎世）

这位非常成功的活动和展览公司的瑞士富商表示，“对我来说，V12 结合了精致的设计、高性能和运动传统。这个车型中包含了一切优点。”
在他获得的第一辆 V12 发动机上，有什么特点让他如此着迷？“那辆 F12berlinetta 的颜色是 Rosso Corsa （跑车红）。我一见钟情，立刻就喜欢上了这个设计，”他说。“还有车身侧面的造型、线条。”他的声音中仍充满着兴奋，表示：“这简直是一件全方面完美的杰作。先是在设计方面无懈可击。不但表现出优雅的生活方式，也是一种艺术品。”
Früh 先生不断扩大的 V12“艺术收藏”中，包括一辆 GTC4Lusso，接着是一辆 599 GTB、一辆 F12tdf，以及三辆 812、Superfast、GTS 和 Competizione A。“是的，多年来我对这些来自马拉内罗的精美艺术品的热爱，已经成长为一系列美轮美奂的收藏品，”他说。他说道：“我一直在不断地添加法拉利汽车，包括现有车型和一些老款车型。”
Früh 将他搭载 V8 和 V12 发动机的法拉利汽车整齐地排列在车库的两侧，还按照每辆车的生产年份排列。他说：“每次走进车库，我都会被这些汽车的纯粹艺术性所震撼。”他也注意到着壮观气氛对访客们的影响。“每当有客人来访时，我们总会在 V12 发动机车款前驻足，开启不少有关的话题。但是，这并不意味着搭载较小型发动机的汽车就比较没那么有趣。我只是认为，对于大多数汽车爱好者来说，V12 仍然特别令人惊艳。”