Такой молодой и такой быстрый

В настоящее время в Формуле-2 за команду Prema выступает Оливер Бирман, 19-летний гонщик из Челмсфорда, Англия. Пилот Академии пилотов Скудерии Ferrari, в настоящее время он является третьим резервным пилотом команды Скудерия Феррари HP, за которую он дебютировал в марте этого года на Гран-при Саудовской Аравии, заменив Карлоса Сайнса после того, как испанский гонщик слег с аппендицитом.

Британский подросток поразил мир гонок и оправдал свое участие в Формуле-1. Приглашение пришло в пятницу в Джидде, всего за два часа до тренировочного заезда, который предшествовал квалификации. В субботу, в день гонки, британский новичок не испугался своих молниеносных и гораздо более опытных соперников, поднявшись с 11-й позиции и заняв почетное 7-е место на своей первой финишной черте Формулы-1. Онлайн-фанаты и поклонники проголосовали за него как за «пилота дня», поскольку он набрал шесть очков в рейтинге гонщиков.