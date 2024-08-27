Такой молодой и такой быстрый

В настоящее время в Формуле-2 за команду Prema выступает Оливер Бирман, 19-летний гонщик из Челмсфорда, Англия. Пилот Академии пилотов Скудерии Ferrari, в настоящее время он является третьим резервным пилотом команды Скудерия Феррари HP, за которую он дебютировал в марте этого года на Гран-при Саудовской Аравии, заменив Карлоса Сайнса после того, как испанский гонщик слег с аппендицитом.
Британский подросток поразил мир гонок и оправдал свое участие в Формуле-1. Приглашение пришло в пятницу в Джидде, всего за два часа до тренировочного заезда, который предшествовал квалификации. В субботу, в день гонки, британский новичок не испугался своих молниеносных и гораздо более опытных соперников, поднявшись с 11-й позиции и заняв почетное 7-е место на своей первой финишной черте Формулы-1. Онлайн-фанаты и поклонники проголосовали за него как за «пилота дня», поскольку он набрал шесть очков в рейтинге гонщиков.
Но молодой английский новичок приехал сегодня на автодром Varano De' Melegari близ Пармы не для того, чтобы сесть в одноместный автомобиль. Вместо этого ему доверили спайдер Ferrari SF90 XX, чтобы он испытал его на прочность на извилистых проселочных дорогах, характерных для этой части региона Эмилия-Романья.
Холмы над трассой - идеальное место для того, чтобы в полной мере насладиться автомобилем мощностью более тысячи лошадиных сил. «Когда вы только садитесь в машину, - говорит Оливер, - возникает соблазн отключить все электронные системы помощи при вождении, но я проехал с ними несколько километров и должен сказать, что они действительно очень тонко настроены. Они помогают водителю получить максимум удовольствия от вождения, не будучи слишком надоедливыми».
Тем не менее, именно в удивительной чувствительности автомобиля к действиям проявляется вся спортивная ДНК спайдера SF90 XX: «Рулевое управление невероятно точное и мгновенно откликается, - оценил Оливер после поездки. - То же самое относится и к подаче мощности, которая благодаря гибридному элементу происходит почти мгновенно, с очень небольшой задержкой».
Оливер охотно признается, что эта возможность заполучить в свои юные руки именно этого спайдера произвела на него двойственное впечатление: «Отсутствие «верха над головой» делало все более спокойным. Это напомнило мне о том, что жизнь нужно проживать в более размеренном и менее суетливом темпе, чем это часто бывает в нашей повседневной жизни». Чудесный окружающий пейзаж заставлял его полегче нажимать на педаль, давая немного отдохнуть этой тысяче с лишним лошадиных сил. «Но, - добавляет он, - потом я понял, что испытываю эти ощущения потому, что отсутствует часть моего обычного гоночного снаряжения: например, шлем! В некотором смысле управление этим Ferrari напоминает пребывание в кабине одноместного гоночного автомобиля. Только с ветровым стеклом вместо гало».
Это был первый раз, когда Бирман управлял Ferrari, а не болидом Формулы-1, в испытательных заездах, и конечно же, на грандиозном Гран-при Саудовской Аравии, который принес ему славу в мире автогонок. «Спайдер SF90 XX и болид Формулы-1 SF-24 - это совершенно разные автомобили, - говорит он. - При этом, как ни парадоксально, мощность остается прежней. Это поистине невероятно и под силу только Ferrari».
Живописные холмы итальянской Эмилии-Романьи также обладают своим очарованием для английского пилота: «Если в моей гоночной карьере все пойдет хорошо, то однажды, я думаю, у меня здесь будет дом. Хотя мне трудно выбрать между Эмилией-Романьей и Тосканой. Я мог бы обосноваться здесь, рядом с трассой Варано, или отправиться в Имолу. Но мне нравятся и тосканские пейзажи, особенно трасса Муджелло», - говорит он. Будем надеяться, что в будущем у Олли Бирмена появится возможность жить рядом с той трассой, которая вызывает у него наибольший восторг.