Красота Синергии

Смелость продолжать исследовать новые возможности всегда имела большое значение для Ferrari. И безусловно, новые Ferrari SF90 XX Stradale и SF90 XX Spider олицетворяют собой новые экстремальные автомобили. Это абсолютно новая концепция: впервые автомобиль XX разрешен для использования на дорогах.
Экстрим также передаёт трудности разработки этой последней модели специальной серии, выполненной Центром дизайна Ferrari под руководством Флавио Мандзони. Спроектировать гоночный автомобиль и вывести его на дорогу никогда не было легкой задачей. Но Мандзони отмечает, что Ferrari - это неистощимый источник, из которого можно черпать энергию: «Автомобиль SF90 XX во многом обусловлен нашим опытом работы с другими гоночными проектами, такими как FXX K, Ferrari 488 GT3 и 296 Challenge. Многие из проблем, с которыми мы столкнулись при работе с этими автомобилями, стали перед нами и при разработке SF90 XX – просто их было в несколько раз больше».
Взаимодействие стольких команд компании Ferrari никогда не было таким интенсивным, как в случае с гиперкаром SF90 XX. Вот как описывает это Карло Палаццани, руководитель отдела дизайна экстерьера спортивных автомобилей: «Сегодня дизайнеры уже заботятся не только о красоте автомобиля. Сейчас мы глубоко интегрированы в диалог со всеми техническими отделами. Но наша миссия та же: максимизировать производительность и создать что-то легендарное».
Никогда ещё отделы дизайна и аэродинамики не взаимодействовали так тесно друг с другом. Задачи были неимоверной трудности: наделить автомобиль SF90 XX Stradale самыми высокими аэродинамическими характеристиками среди всех дорожных версий Ferrari за всю историю, с прижимной силой вдвое больше, чем у обычного SF90.
«В начале проекта нам пришлось стать немного инженерами, чтобы понять, как творчески и художественно воплотить аэродинамические требования, — вспоминает Мандзони. — Мы использовали совершенно разные лингвистические коды, поэтому эта машина такая экстремальная: очень брутальная и впечатляющая, рожденная для гоночной трассы».
Карло Палаццани объясняет: «Это действительно что-то новое. Да, автомобиль SF90 легко узнаваем, но он перешёл в новое измерение, в котором мы наконец смогли раскрыть всю мощь сути дизайна SF90».
Размеры SF90 XX на целых 140 мм длиннее, чем у базового автомобиля, а удлиненная хвостовая часть уменьшает аэродинамическое лобовое сопротивление и увеличивает прижимную силу. Полностью измененная задняя сторона имеет эффект горизонтальных слоев, подчеркивающий впечатляющую ширину задней части. Одним из таких слоев является впечатляющее фиксированное заднее антикрыло. «Если смотреть сверху, центральные и боковые элементы крыла имеют разную форму, а стойки тщательно спроектированы так, чтобы быть легкими и в то же время способными выдерживать экстремальную прижимную силу, — объясняет Франческо Авезио, ведущий специалист по виртуальному моделированию спортивных автомобилей. — Это был большой вызов».
Еще одним отличительным элементом дизайна является новая полоса задних фонарей, в то время как передние фонари имеют гораздо более узкий профиль, подчёркивая акулью форму радикально измененного носового обтекателя SF90. Аэродинамические улучшения также коснулись крыльев: характерные тройные прорези помогают уменьшить подъемную силу.
Кроме того, команда дизайнеров приняла осознанное решение выделить определенные элементы контрастным цветом, например, двойные S-образные воздуховоды в центре капота и на задней крышке двигателя. Это создает своего рода трехмерную ливрею.
В гиперкаре SF90 XX Spider этот эффект ещё более сильный, поскольку цветовые коды как будто перетекают из экстерьера в интерьер. Трансформация дизайна продолжается и внутри автомобиля, — объясняет Филиппо Дельи Эспости, ведущий специалист по виртуальному моделированию интерьера спортивных автомобилей. — Нашей целью было убрать все, кроме самого важного, чтобы подчеркнуть гоночную душу автомобиля и важность пилота в салоне». Таким образом, вы найдете дверные панели из углеродного волокна с новыми вогнутыми секциями контрастного цвета, «плавающий» центральный туннель с перенесенным рычагом переключения передач и новое сиденье Racing из углеродного волокна, форма которого вдохновлена формой монокока гоночных автомобилей.
Насколько был сложным процесс проектирования в конечном итоге? «Воплотить «идею XX» в жизнь было непросто, — объясняет Палаццани. — Это слишком экстремальная машина. Но это показывает, что Ferrari постоянно растет, внедряясь в разные сферы дизайна, а гиперкар SF90 XX расширяет нашу ДНК, наши знания и наше присутствие». Как и бывает в жизни, смелость приносит свои плоды.