Красота Синергии

Смелость продолжать исследовать новые возможности всегда имела большое значение для Ferrari. И безусловно, новые Ferrari SF90 XX Stradale и SF90 XX Spider олицетворяют собой новые экстремальные автомобили. Это абсолютно новая концепция: впервые автомобиль XX разрешен для использования на дорогах.

Экстрим также передаёт трудности разработки этой последней модели специальной серии, выполненной Центром дизайна Ferrari под руководством Флавио Мандзони. Спроектировать гоночный автомобиль и вывести его на дорогу никогда не было легкой задачей. Но Мандзони отмечает, что Ferrari - это неистощимый источник, из которого можно черпать энергию: «Автомобиль SF90 XX во многом обусловлен нашим опытом работы с другими гоночными проектами, такими как FXX K, Ferrari 488 GT3 и 296 Challenge. Многие из проблем, с которыми мы столкнулись при работе с этими автомобилями, стали перед нами и при разработке SF90 XX – просто их было в несколько раз больше».