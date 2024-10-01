Звездная сила

И хотя Накс совсем не похож на изображающего его актера, оказалось, что у них всё-таки есть одна общая черта: серьезное пристрастие к гонкам. Последние несколько лет Холт зарабатывал свои гоночные нашивки в команде Ferrari, поступив в автошколу автопроизводителя Corso Pilota и окончив ее. Кульминация его гоночного обучения наступила в июле прошлого года, когда Холт принял участие в гонке Ferrari Challenge в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорк) и победил в ней. История этих автогонок началась еще в 1948 году, когда здесь прошел первый Гран-при Уоткинс-Глена.
«Это был мой первый визит в Уоткинс, - говорит Холт. - Думаю, там богатая история гонок. Разумеется, мне удалось побывать и на трассе, и это было очень весело. Так что, это был хороший уик-энд».
Хотя, это скорее преуменьшение, ведь у Холта был не просто хороший уик-энд. Фактически он занял первое место на подиуме, проехав самый впечатляющий круг трассы с результатом 1:49.2.
Холт выступает за Ferrari уже несколько лет: сначала он участвовал в программе Corso Pilota, а теперь принимает участие в сериях Ferrari Challenge на гоночном автомобиле, построенном на базе дорожной модели 296 GTB, но с гибридной трансмиссией, снятой с твин-турбо двигателя V6, что позволило получить мощность в 700 куб. см. Это серьезная машина для тех, кто серьезно относится к вождению по гоночной трассе.
А Холт как раз такой человек. Он быстро рассказывает, как инструкторы Ferrari постепенно помогали ему наращивать темп и навыки, помогая ему становиться всё быстрее и быстрее. «Сейчас, в болиде Challenge, - объясняет он, - я чувствую, что мои навыки отлично развиваются, а также растёт моя уверенность в том, что я понимаю, что нужно машине, чтобы выжать из неё максимальную отдачу на трассе».
Когда его спросили, как гоночные машины соотносятся со съемками в кино - актер кратко ответил, что он был полностью вовлечён в «Безумном Максе: Дорога ярости» в захватывающих эпизодах погони в пустыне. Главное отличие в том, что в «Безумном Максе» большую часть времени за вас все делал водитель-каскадер, скрытый от камеры, а вы притворялись и сосредотачивались на своём диалоге. А когда я делаю это на Ferrari, спрятаться негде, потому что ты сам сидишь за рулем. Если что-то пойдет не так, то виноват будешь ты», - улыбается он.
Оставаться расслабленным в такой напряженной и некомфортной обстановке непросто. Холт кивает в знак согласия. «Это то, с чем я борюсь, потому что, очевидно, что в таких ситуациях естественная реакция вашего тела - напрячься. И это худшее, что вы можете сделать, потому что это замедляет вашу реакцию и ваши действия. Но мне нравится в гонках то, что, когда все идет хорошо, ты погружаешься в медитативное состояние, где у тебя есть вход и выход, при этом ты должен сохранять внимание к ситуации, в которой ты находишься. Я думаю, что максимальная скорость, которую мы развивали в Уоткинсе, составила 170 миль в час. Иногда я думаю: «Имею ли я право быть здесь? Должен ли я это делать?» На самом деле, не хочется иметь никаких навязчивых мыслей, но так не получается».
К счастью, похоже, что в тот июльский день гонки никаких навязчивых мыслей не было. Та первая победа, должно быть, была великолепна на вкус. «Да, - улыбается Холт. - Это был первый раз, когда мне довелось подняться на подиум и разбрызгать шампанское, но я справился с этой задачей ужасно. Когда я увидел фотографию, я подумал: «Я неправильно держу большой палец над горлышком. Я не смогу его разбрызгать». Эта попытка отметить событие шампанским оказалась неловкой. Но, может быть, мне удастся подняться еще на другие подиумы и сделать это лучше».