Звездная сила

И хотя Накс совсем не похож на изображающего его актера, оказалось, что у них всё-таки есть одна общая черта: серьезное пристрастие к гонкам. Последние несколько лет Холт зарабатывал свои гоночные нашивки в команде Ferrari, поступив в автошколу автопроизводителя Corso Pilota и окончив ее. Кульминация его гоночного обучения наступила в июле прошлого года, когда Холт принял участие в гонке Ferrari Challenge в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорк) и победил в ней. История этих автогонок началась еще в 1948 году, когда здесь прошел первый Гран-при Уоткинс-Глена.

«Это был мой первый визит в Уоткинс, - говорит Холт. - Думаю, там богатая история гонок. Разумеется, мне удалось побывать и на трассе, и это было очень весело. Так что, это был хороший уик-энд».

Хотя, это скорее преуменьшение, ведь у Холта был не просто хороший уик-энд. Фактически он занял первое место на подиуме, проехав самый впечатляющий круг трассы с результатом 1:49.2.