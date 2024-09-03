Технический мастер-класс

Невероятно подумать, что ключевому представителю этой породы Ferrari F430 уже 20 лет. С течением времени он только укрепил свой статус одного из «великих» Ferrari и это гораздо больше, чем эволюция предшествующей ему модели Ferrari 360 Modena. Четкое переосмысление типологии автомобиля компанией Pininfarina позволило создать более целеустремленный облик с более полными объемами, более плавными изгибами и более четкой графикой. Но на самом деле это была история технических инноваций, восходящая к тому периоду в истории Ferrari, когда её господство в Формуле-1 привело к сенсационной передаче технологий.

Производитель из Маранелло утверждал, что Ferrari F430 был на 70 процентов новее по сравнению с Ferrari 360, однако, этот конкретный автомобиль «Гарцующего жеребца» был гораздо больше суммы его составляющих. Были перенесены только двери и верх, а шасси, двигатель и коробка передач были новыми. Кроме того, в уравнении теперь появились некоторые серьезные программные технологии, лежащие в основе этой тенденции, которая вскоре начнёт активно развиваться.