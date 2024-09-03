Технический мастер-класс

Невероятно подумать, что ключевому представителю этой породы Ferrari F430 уже 20 лет. С течением времени он только укрепил свой статус одного из «великих» Ferrari и это гораздо больше, чем эволюция предшествующей ему модели Ferrari 360 Modena. Четкое переосмысление типологии автомобиля компанией Pininfarina позволило создать более целеустремленный облик с более полными объемами, более плавными изгибами и более четкой графикой. Но на самом деле это была история технических инноваций, восходящая к тому периоду в истории Ferrari, когда её господство в Формуле-1 привело к сенсационной передаче технологий.
Производитель из Маранелло утверждал, что Ferrari F430 был на 70 процентов новее по сравнению с Ferrari 360, однако, этот конкретный автомобиль «Гарцующего жеребца» был гораздо больше суммы его составляющих. Были перенесены только двери и верх, а шасси, двигатель и коробка передач были новыми. Кроме того, в уравнении теперь появились некоторые серьезные программные технологии, лежащие в основе этой тенденции, которая вскоре начнёт активно развиваться.
В отличие от Ferrari F355 и Ferrari 360, двигатель F430 имел четыре, а не пять клапанов на цилиндр, но благодаря продуманной системе изменения фаз газораспределения он мог разгоняться до 8500 об/мин, обеспечивая значительно большую мощность (490 HP) и более высокий крутящий момент. Таким образом, он стал более управляемым с невероятно быстрым переключением передач. За управление двигателем отвечали два умных блока управления ECU, а также имелась камера с регулируемым распределением воздуха с кракелированным покрытием, видимая через стеклянную крышку двигателя.
Хотя компания Ferrari была пионером полуавтоматической механики как в Формуле-1, так и в своих дорожных автомобилях, автомобиль Ferrari F430 был доступен с отличной шестиступенчатой механической коробкой передач. Но это был и первый «Гарцующий жеребец», в котором аргумент в пользу автоматического переключения передач был неопровержимым. Новое двухдисковое сцепление повысило долговечность, а время переключения передач сократилось всего до 150 миллисекунд.
Но, пожалуй, самым большим нововведением в Ferrari F430 стал «E-diff» - дифференциал ограниченного скольжения с электронным управлением, который был прямо подключён к остальным электронным системам автомобиля. Он использовал датчики для измерения угла поворота руля, скорости вращения отдельных колес и величины рыскания, возникающего, когда автомобиль отклоняется от вертикальной оси, которое грозит заносом.
Ferrari F430 также стал первым автомобилем марки, на рулевом колесе которого появился поворотный переключатель Manettino, использующий возможности системы E-diff. Этот тонкий ромбик позволял контролировать шасси автомобиля по различным параметрам, включая один - для скользких дорог, Sport - для повседневного использования, Race - для повышения динамики, и два - для контроля устойчивости и тяги. Они, вероятно, лучше всего подходили для использования на трассе, но доказали, насколько эффективен автомобиль в экстремальных ситуациях. Среднемоторные автомобили имеют оптимальное распределение массы и, как правило, наиболее сбалансированы в плане управляемости, по крайней мере, до тех пор, пока не достигнут предела. В этот момент физика и наименьший полярный момент инерции вступают в силу, и водитель должен реагировать. Ferrari F430 был настолько совершенен, что сигнализировал о предстоящем скольжении достаточно рано, чтобы можно было уверенно оценить избыточную поворачиваемость и корректировать ее. В результате получился самый управляемый среднемоторный автомобиль Ferrari, который когда-либо выпускался.
Его тормозная система также подкрепляет общее чувство уверенности. Стальные диски входили в стандартную комплектацию, карбоновая керамика была желательной опцией, но чем бы ни был оснащен автомобиль, его тормозные характеристики были превосходны. Достижения в области аэродинамики также способствовали улучшению связи водителя с автомобилем и дорогой; увеличенные задние диффузоры, измененная конфигурация переднего спойлера, новые боковые воздухозаборники и новое днище - все это привело к тому, что подъемная сила Ferrari F430 стала на 50 процентов меньше, чем у Ferrari 360. Чем быстрее вы ехали, тем более устойчивым и вдохновляющим становился этот автомобиль, хотя и на скоростях автомагистралей он также был податлив и послушен.
Конечно же, модель 430 положила начало одному из величайших Ferrari всех времен, Ferrari 430 Scuderia, автомобилю, в разработке которого ключевую роль сыграл некий Михаэль Шумахер. Но это уже другая история, которая будет рассказана в другой раз.