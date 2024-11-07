Фамильное серебро

Для 34-летнего Фернандо Солиса, работающего в семейном промышленном бизнесе в Сантьяго (Чили), Ferrari всегда был важной частью его жизни. «Мой отец был автогонщиком, поэтому автомобили и автоспорт всегда присутствовали в моей жизни. В детстве я помню, как вся моя семья смотрела Формулу-1 в эпоху доминирования Михаэля Шумахера в команде Ferrari. Поэтому Ferrari для меня был всегда мечтой».
Первым Ferrari Фернандо стал Ferrari 458 Italia цвета Rosso Corsa, но это был единственный красный Ferrari, которым он когда-либо владел. «Я понял, что Ferrari не обязательно должен быть красным. С тех пор у меня было ещё много других моделей разных цветов, среди которых Ferrari 488 Pista цвета Giallo Modena и 812 GTS цвета Nero DS.
Мне пришла в голову идея создать небольшую коллекцию автомобилей Ferrari разных цветов, которые бы отражали их индивидуальность. Переломный момент наступил, когда я посетил завод Ferrari и увидел, как отдел Tailor Made предлагает цвета, которые выходят за рамки обычного выбора. Тогда же я принял решение создать автомобиль Tailor Made».
Заказав автомобиль 812 Competizione у местного дилера Ferrari в Сантьяго, он получил для этого идеальную платформу: в конце концов, что может быть лучше для настройки конфигурации в Tailor Made, чем модель, которая и без того особенная?
Возможно, самая большая проблема, с которой сталкивается любой клиент Tailor Made, заключается в том, как действовать, когда границы существуют только в вашем воображении. Как выбрать подходящую спецификацию, когда выбор цветов, материалов и персонализации практически безграничен?
Фернандо принял мудрое решение. Он посоветовался со своей семьёй, и в качестве основного цвета корпуса они выбрали серебристый цвет, а не просто какой-то оттенок. В рамках программы Tailor Made он выбрал особую серебряную многослойную краску с сильным слюдяным эффектом. «Это потрясающая отделка, — говорит он. — Краска переливается и сияет под чилийским солнцем, приобретая совершенно новый цвет».
Асимметричная ливрея Tailor Made усиливает впечатляющий эффект. Фернандо говорит: «Хотя я и не выбрал красный цвет в качестве основного для кузова, мне кажется, что использование красного цвета для окраски тормозных суппортов и боковых стенок шин идеально подчеркивает ориентированность автомобиля 812 Competizione на гоночную трассу».
Красный цвет, который он выбрал, очень эффектно смотрится при солнечном свете. Рядом с ним параллельно идёт тонкая синяя металлическая полоса. Она идеально дополняет синий кузов из углеродного волокна Tailor Made, который выбрал Фернандо, включая капот «бумеранг», передние воздухозаборники, боковые обтекатели и задний диффузор. Откройте капот, и вы увидите еще одно настоящее произведение искусства: углеродное волокно синего цвета по всему моторному отсеку.
Что касается опыта работы с отделом Tailor Made, Фернандо не скупится на похвалу: «У них потрясающая команда. Они настоящие эксперты, которые не только внимательно слушают ваши пожелания, но и способны внести предложения и вдохновить вас на идеи, которые вы, возможно, раньше не рассматривали. Как только я увидел свою конфигурацию на экране, я понял, что это именно то, что мне нужно».
Если экстерьер выразителен, при этом без излишней вычурности в деталях, то интерьер выглядит совершенно по-другому, как объясняет Фернандо: «Когда вы садитесь в машину, я хочу, чтобы вы почувствовали, что попадаете в совершенно новую обстановку, и что это будет серьезный опыт».
Первое, что бросается в глаза, — это контраст между сиденьями водителя и пассажира: первое выполнено из материала Alcantara® оттенка Rosso FX, второе — из Alcantara® цвета Black. Этот контраст находит свое отражение в окантовке дверей: красной для водителя и чёрной для пассажира: подрулевые лепестки также окрашены в красный цвет.
«Мне нравится ездить на моей машине в горы над Сантьяго, — говорит Фернандо. — На этих поворотах можно по-настоящему ощутить ориентированность автомобиля на гоночную трассу; он идёт решительно, но гладко. Когда-нибудь я надеюсь проехать на нём и по гоночной трассе, ведь это его естественная среда».
Автомобиль Фернандо 812 Competizione, который впечатляет уже сам по себе, был значительно усовершенствован отделом Tailor Made в Маранелло, и как говорит сам Фернандо: «Это не только делает автомобиль уникальным, но и придает ему особое значение. Иметь Ferrari специальной серии и Tailor Made — это верх совершенства. И этому нет цены. В будущем я обязательно вернусь в отдел Tailor Made за другим автомобилем».