Фамильное серебро

Первым Ferrari Фернандо стал Ferrari 458 Italia цвета Rosso Corsa, но это был единственный красный Ferrari, которым он когда-либо владел. «Я понял, что Ferrari не обязательно должен быть красным. С тех пор у меня было ещё много других моделей разных цветов, среди которых Ferrari 488 Pista цвета Giallo Modena и 812 GTS цвета Nero DS.

Мне пришла в голову идея создать небольшую коллекцию автомобилей Ferrari разных цветов, которые бы отражали их индивидуальность. Переломный момент наступил, когда я посетил завод Ferrari и увидел, как отдел Tailor Made предлагает цвета, которые выходят за рамки обычного выбора. Тогда же я принял решение создать автомобиль Tailor Made».

Заказав автомобиль 812 Competizione у местного дилера Ferrari в Сантьяго, он получил для этого идеальную платформу: в конце концов, что может быть лучше для настройки конфигурации в Tailor Made, чем модель, которая и без того особенная?