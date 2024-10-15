Гоночное прошлое

Мероприятие, отдающее дань уважения гонке «Targa Florio», которое проходит в октябре каждого года, предоставляет владельцам современных моделей Ferrari уникальную возможность пройти по следам шин прославленных гоночных автомобилей, участвовавших в легендарной гонке «Targa Florio», старейшей и, по мнению многих, самой требовательной гонке спортивных автомобилей в мире.
Такие героические пилоты, как Стирлинг Мосс, Хуан Мануэль Фанхио и Тацио Нуволари, завоевали здесь свои гоночные награды, часто рискуя жизнью на коварных дорогах с плохим покрытием, петляющих по Сицилии.
Оригинальная гонка, которая впервые состоялась в 1906 году, была прекращена в 1977 году по соображениям безопасности. Она уже давно прошла, но не забыта до сих пор. Гонка «Targa Florio» по-прежнему проводится каждый год как регулярное ралли. Владельцы классических автомобилей и их «жеребцы» съезжаются со всего мира, чтобы посетить Сицилию и проехать по маршруту оригинальной гонки и легенд автоспорта, которые участвовали в ней. Скорости сейчас уделяется гораздо меньше внимания, акцент смещается в сторону удивительных дорог Сицилии, потрясающих пейзажей и чудесной еды.
Как и в прошлые годы, в этом году мероприятие Ferrari Tribute было ориентировано на владельцев моделей Ferrari, выпущенных после 1991 года. 70 автомобилей прибыли из таких далеких стран, как Китай, Египет и Япония. На старте в сицилийской столице Палермо собрались такие «Гарцующие жеребцы», как SF90 Stradale и спайдеры, пять 812 Competizione, GTC4 Lusso и Ferrari F12tdf всех возрастов, от Ferrari 360 Modena 1999 года выпуска до четырех спайдеров Ferrari Roma 2023 года.
В четверг, 10 октября, автомобили и их владельцы из самых разных стран собрались в 5-звездочном отеле Grand Hotel Et Des Palmes в Палермо для торжественного ужина. А на следующее утро в Palermo Marina Yachting был дан старт мероприятию. На первом 338-километровом этапе процессия современных «Гарцующих жеребцов» направилась вглубь страны по великолепным живописным дорогам к западному побережью Сицилии, сделав остановку на обед, а затем совершила неторопливый спринт обратно в Палермо по живописным прибрежным дорогам, проехав через исторический город Трапани.
На 234-километровом этапе второго дня, получившем название «Circuito delle Madonie», автомобили автозабега Tribute проехали по легендарным горным дорогам, которые сыграли определяющую роль в оригинальной гонке. Маршрут проходил между заброшенными зданиями автодрома, делая изгибы и повороты, которые бесстрашно преодолевали такие великие гонщики, как Нуволари, Пьеро Таруффи и местный герой Нино Ваккарелла, давая сегодняшним участникам возможность проверить свои навыки вождения и учёта времени, хотя и в более медленном и безопасном темпе.
После возвращения на финишную прямую, в честь автозабега «Дань уважения гонке «Targa Florio» 2024» в субботу вечером состоялся грандиозный гала-ужин. Он стал прекрасным завершением двух незабываемых дней вождения, посвящённых легендарной гонке, которая будет жить в памяти поклонников автоспорта еще долгие годы.