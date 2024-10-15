Гоночное прошлое

Такие героические пилоты, как Стирлинг Мосс, Хуан Мануэль Фанхио и Тацио Нуволари, завоевали здесь свои гоночные награды, часто рискуя жизнью на коварных дорогах с плохим покрытием, петляющих по Сицилии.

Оригинальная гонка, которая впервые состоялась в 1906 году, была прекращена в 1977 году по соображениям безопасности. Она уже давно прошла, но не забыта до сих пор. Гонка «Targa Florio» по-прежнему проводится каждый год как регулярное ралли. Владельцы классических автомобилей и их «жеребцы» съезжаются со всего мира, чтобы посетить Сицилию и проехать по маршруту оригинальной гонки и легенд автоспорта, которые участвовали в ней. Скорости сейчас уделяется гораздо меньше внимания, акцент смещается в сторону удивительных дорог Сицилии, потрясающих пейзажей и чудесной еды.