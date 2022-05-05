Каждый автомобиль Ferrari по-своему уникален, но некоторые модели решительно уникальнее других. Программа "Специальные проекты" разработана для того, чтобы клиенты могли сотрудничать с командой дизайнеров «Centro Stile» компании Ferrari для создания по-настоящему уникальных моделей.





Новый SP48 Unica, построенный на платформе F8 Tributo и оснащенный тем же твин-турбо мотором V8, получил множество сделанных на заказ дизайнерских и аэродинамических модификаций, наделяющих его уникальным спортивным и динамичным обликом.