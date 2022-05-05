Каждый автомобиль Ferrari по-своему уникален, но некоторые модели решительно уникальнее других. Программа "Специальные проекты" разработана для того, чтобы клиенты могли сотрудничать с командой дизайнеров «Centro Stile» компании Ferrari для создания по-настоящему уникальных моделей.
Новый SP48 Unica, построенный на платформе F8 Tributo и оснащенный тем же твин-турбо мотором V8, получил множество сделанных на заказ дизайнерских и аэродинамических модификаций, наделяющих его уникальным спортивным и динамичным обликом.
SP48 Unica — новая уникальная модель из Маранелло
С точки зрения дизайна строгие линии и агрессивный внешний вид - это очевидное влияние F8 Tributo, но для достижения стреловидного переднего профиля SP48 Unica потребовалось полностью пересмотреть такие детали, как фары и задние фонари, последние из которых созданы по подобию Ferrari Roma.
Недавно в нашей серии Внутри завода мы исследовали Модельный цех, и в частности их инновационные технологии 3D-прототипирования и процедурного параметрического моделирования. Эти методы сыграли важную роль в создании SP48 Unica.
Спортивный экземпляр двухместной берлинетты оснащен тем же твин-турбо мотором V8, что и F8 Tributo
Для единичного экземпляра «Гарцующего жеребца» такая передовая технология производства позволила дизайнерам Центра стайлинга Ferrari и инженерам Маранелло полностью изменить дизайн решетки радиатора и воздухозаборников двигателя. В результате были получены идеальные 3D-решетки радиатора, которые кажутся вырезанными из цельной конструкции, создавая ощущение монолитной целостности и динамической плавности.
Снаружи просто нельзя не заметить, сколько разработок в области дизайна было внедрено в SP48 Unica. Сложная композиция симметрий и пересекающихся линий, пожалуй, лучше всего видна в центральной части крыши, включая графическое изображение воздухозаборников, установленных в задней части крышки двигателя из углеродного волокна, перед задним крылом.
SP48 Unica — это смелая интерпретация спортивного автомобиля, умело подчеркивающая его гоночный дух и призвание к скорости
Другие решения - поразительный эффект солнцезащитного козырька спереди, усиливающийся еще больше за счет уменьшения размера боковых окон и отказа от заднего стекла, подчеркивает мускулистую мощь SP48 Unica, который кажется высеченным из цельного куска металла.
Сядьте в кабину и вы увидите, что, хотя и сохранена техническая идентичность F8 Tributo (за исключением заднего стекла), тщательная разработка привела к достижению идеального сочетания цвета и отделки, чтобы подчеркнуть обтекаемый, спортивный и агрессивный внешний вид SP48 Unica.
Специально разработанная черная алькантара® с лазерной перфорацией покрывает сиденья и большую часть отделки салона, сочетаясь с мерцающей и переливающейся красновато-оранжевой обшивкой, соответствующей цвету экстерьера. Матовое углеродное волокно, дополненное акцентами стального цвета Grigio Canna di Fucile, придает салону автомобиля ощущение технологичности и эксклюзивности.
Термогидродинамическая конструкция SP48 Unica снижает общее лобовое сопротивление на 12%
Разумеется, дизайн никогда не должен идти в ущерб производительности, и SP48 Unica не утратил ни капли гоночного духа и стремления к скорости F8 Tributo. Термогидродинамическая конструкция была отточена и доведена до совершенства, чтобы получить улучшенный аэродинамический баланс, который снижает общее лобовое сопротивление на 12%.
Большие изменения коснулись также воздухозаборников для охлаждения двигателя в переднем бампере и под задним спойлером. Каждый из них оснащен глубоко расположенной решеткой радиатора, каждая секция которой находится под оптимальным углом, чтобы максимально увеличить количество проходящего воздуха.
Конфигурация автомобиля также позволила инженерам разместить воздухозаборник интеркулера непосредственно за боковыми окнами, что в свою очередь позволило уменьшить габариты воздухозаборников в боковинах. Более длинный задний свес также уменьшает всасывание воздуха в области крыши, увеличивая прижимную силу сзади.
Конечный результат? Уникальный Ferrari с логотипом «Гарцующего жеребца», созданный по тем же стандартам качества, что и каждый автомобиль, сходящий с конвейера в Маранелло.