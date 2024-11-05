Tailor made для сумки

С выпуском модели Maranello Clutch компания Ferrari поднимает планку в области модных аксессуаров. Технически это минодьер, небольшая сумочка жесткой конструкции, такая же изысканная и элегантная, как и шкатулки из золота и бриллиантов, созданные в 1933 году Альфредом Ван Клифом и Эстель Арпельс. «Это также предмет высокой моды, созданный в ателье, где уникальность является культом и культурой», - утверждает Рокко Янноне, креативный директор Ferrari с 2019 года. Действительно, с 1947 года в Маранелло работает ателье Ferrari, создающее автомобили, которые, несомненно, являются олицетворением высокой моды.
«Наш клатч тоже изготавливается здесь, причем теми же мастерами, которые работают над кузовом автомобиля», - говорит Янноне, добавляя, что этапы производства идентичны. Силуэт сумки повторяет мягкие и извилистые линии автомобиля Ferrari Daytona- шедевра автопрома, воплощающего гоночный дух, и единственного в мире автомобиля, дизайн которого можно назвать «анатомическим». При взгляде сверху кузов автомобиля сужен посередине, напоминая женскую талию, затянутую корсетом, а затем он соблазнительно расширяется в верхней части и по бокам. В мастерской, также как и в ателье, говорят о «корсетах», еще одном отличительном элементе высокой моды, - отмечает Янноне. - В любом случае, эти мягкие и извилистые линии напоминают мне нашего «Гарцующего жеребца». Чистокровные скакуны отличаются такими же плавными изгибами».
Maranello Clutch проходит тот же процесс покраски, что и автомобили. Он состоит из 21 этапа, на которых используется новейшее оборудование и особые рецепты смешивания красок для получения различных оттенков. В настоящее время Ferrari также использует краски на водной основе, благодаря чему количество оттенков огромно как для ливрей автомобилей, так и для сумок, внутренняя часть которых полностью обшита алькантарой, также как и автомобили. Процесс обшивки выполняется командой обивщиков на заводе, точно также, как и установка металлических элементов.
Здесь можно задаться вопросом, сколько моделей сумок выпускается каждый год, и ответ, мягко говоря, удивляет: всего девять моделей в цвете, который каждый раз определяется бюро стиля. Представитель Ferrari объясняет: «Мы можем изготовить максимум один-два уникальных экземпляра, таких как модель, полностью покрытая кристаллами, проданная на аукционе в Нью-Йорке за 100 000 долларов, или модель, проданная за 35 000 долларов в Майами под названием Ocean Dream, потому что она полностью покрыта кристаллами всех светло-голубых оттенков морской волны». Стандартные модели имеют сезонный цвет, выбранный бюро стиля из огромной палитры Ferrari. Таким образом, если в одном сезоне клатч изготовлен в цвете Rosso Corsa, то в следующем году он может быть цвета Blu Elettrico или Giallo Modena: один и тот же цвет никогда не используется более одного раза. «Это само собой разумеющееся правило, и оно вызвало своего рода манию коллекционирования», - заявляет Янноне, добавляя, что одним из самых увлеченных коллекционеров является рэпер и продюсер Swizz Beatz. Битс - не единственный мужчина, который любит щеголять клатчем Maranello Clutch, который теперь считается аксессуаром унисекс, обладающим всеми характеристиками так называемой «феррарийности».
Это значит, что это фактически первый в истории минодьер, который носят и, самое главное, могут носить также и мужчины. Тогда как шкатулки Van Cleef & Arpels создавались исключительно для женщин. Они славились своими продуманными решениями, позволяя разместить в них все необходимые средства для макияжа, танцевальную карту с крошечной ручкой, зеркальце и иногда маленькие часики. Самые эффектные модели также оснащались съемной застежкой, которая при необходимости могла превращаться в брошь или заколку для волос. В данном случае мы говорим о чём-то, что Густав Юнг назвал бы «имаго»: бессознательный прообраз и прототип огромного желания. Успешное удовлетворение всех желаний - это часть того, что отличает Ferrari.
Именно поэтому в сентябре услуга «сделано на заказ», которая уже существует для автомобилей марки, будет доступна и для сумок: клиенты смогут заказать цвета, оформление ливреи и уникальную внутреннюю отделку. «В нашем ателье нет ограничений в плане персонализации: мы привыкли к самым невероятным запросам, касающимся автомобилей, - говорит Янноне. - Однако этические нормы и стандарты безопасности, а также правила дорожного движения всегда превалируют над эстетикой. Мы уже знаем, что клиенты попросят нас добавить где-нибудь их инициалы, возможно, на фирменной эмблеме. Излишне говорить, что все они получат то, что хотят, хотя это последнее, что устанавливается на Maranello Clutch: это традиция Ferrari, а некоторые вещи здесь никогда не меняются».
В сентябре начнется послепродажное обслуживание, так что если на сумке появятся царапины, клиенты смогут отправить ее обратно в Маранелло, где ее почистят, отполируют и покрасят, как и в случае с автомобилями. Положение обязывает.