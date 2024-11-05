Tailor made для сумки

Здесь можно задаться вопросом, сколько моделей сумок выпускается каждый год, и ответ, мягко говоря, удивляет: всего девять моделей в цвете, который каждый раз определяется бюро стиля. Представитель Ferrari объясняет: «Мы можем изготовить максимум один-два уникальных экземпляра, таких как модель, полностью покрытая кристаллами, проданная на аукционе в Нью-Йорке за 100 000 долларов, или модель, проданная за 35 000 долларов в Майами под названием Ocean Dream, потому что она полностью покрыта кристаллами всех светло-голубых оттенков морской волны». Стандартные модели имеют сезонный цвет, выбранный бюро стиля из огромной палитры Ferrari. Таким образом, если в одном сезоне клатч изготовлен в цвете Rosso Corsa, то в следующем году он может быть цвета Blu Elettrico или Giallo Modena: один и тот же цвет никогда не используется более одного раза. «Это само собой разумеющееся правило, и оно вызвало своего рода манию коллекционирования», - заявляет Янноне, добавляя, что одним из самых увлеченных коллекционеров является рэпер и продюсер Swizz Beatz. Битс - не единственный мужчина, который любит щеголять клатчем Maranello Clutch, который теперь считается аксессуаром унисекс, обладающим всеми характеристиками так называемой «феррарийности».

Это значит, что это фактически первый в истории минодьер, который носят и, самое главное, могут носить также и мужчины. Тогда как шкатулки Van Cleef & Arpels создавались исключительно для женщин. Они славились своими продуманными решениями, позволяя разместить в них все необходимые средства для макияжа, танцевальную карту с крошечной ручкой, зеркальце и иногда маленькие часики. Самые эффектные модели также оснащались съемной застежкой, которая при необходимости могла превращаться в брошь или заколку для волос. В данном случае мы говорим о чём-то, что Густав Юнг назвал бы «имаго»: бессознательный прообраз и прототип огромного желания. Успешное удовлетворение всех желаний - это часть того, что отличает Ferrari.