Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони поясняет: «Daytona SP3 — это современная интерпретация концепции спортпрототипов, и история Ferrari насчитывает множество прекрасных образцов таких автомобилей, например 350 Can Am, 512 S, 330 P3 и P4. Источником вдохновения выступает не какая-то конкретная модель; мы хотели уловить дух этих гоночных машин и создать мощный, выразительный, словно высеченный из камня силуэт».

Как это свойственно Ferrari, дизайн никогда не сводится только к формам; по утверждению Флавио Манцони, в равной степени внимание уделено и производительности: «Daytona SP3 — это идеальный синтез производительности и красоты. Каждый элемент необходим и функционален; мы поставили перед собой задачу превратить все детали в возможность для разработки дизайнерского решения».

Для достижения такого целенаправленного слияния формы и функции в основу Daytona SP3 положена еще одна легенда производителя из Маранелло: шасси из углеродного волокна со всеми вытекающими преимуществами этого материала с точки зрения веса, оснащения и динамики обязано своим происхождением модели LaFerrari. Особое внимание уделено гоночным технологиям и материалам: например, для изготовления салона использовано волокно T800, позаимствованное из авиакосмической промышленности, и применена технология отверждения в автоклаве, которая полностью повторяет процесс, взятый на вооружение в «Формуле-1».