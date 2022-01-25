Как хорошо знают поклонники Ferrari, когда речь заходит о легендарных автомобилях, Ferrari располагает исключительно богатым выбором, благодаря чему в 2018 году производитель из Маранелло запустил новую программу Icona, вдохновленную вошедшими в историю прославленными автомобилями собственного производства.
В то время как первый плод этой программы — потрясающий воображение дуэт Monza SP1 и SP2 — опирался на канонический образ моделей с кузовом типа «баркетта» 1950-х годов, новая Ferrari Daytona SP3 является олицетворением другого золотого века в истории Ferrari — эры спортпрототипов 1960-х и 1970-х годов.
Необыкновенный вид Ferrari Daytona SP3 сзади. Эта новая модель будет выпущена в рамках программы Icona ограниченной серией из 599 автомобилей
Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони поясняет: «Daytona SP3 — это современная интерпретация концепции спортпрототипов, и история Ferrari насчитывает множество прекрасных образцов таких автомобилей, например 350 Can Am, 512 S, 330 P3 и P4. Источником вдохновения выступает не какая-то конкретная модель; мы хотели уловить дух этих гоночных машин и создать мощный, выразительный, словно высеченный из камня силуэт».
Как это свойственно Ferrari, дизайн никогда не сводится только к формам; по утверждению Флавио Манцони, в равной степени внимание уделено и производительности: «Daytona SP3 — это идеальный синтез производительности и красоты. Каждый элемент необходим и функционален; мы поставили перед собой задачу превратить все детали в возможность для разработки дизайнерского решения».
Для достижения такого целенаправленного слияния формы и функции в основу Daytona SP3 положена еще одна легенда производителя из Маранелло: шасси из углеродного волокна со всеми вытекающими преимуществами этого материала с точки зрения веса, оснащения и динамики обязано своим происхождением модели LaFerrari. Особое внимание уделено гоночным технологиям и материалам: например, для изготовления салона использовано волокно T800, позаимствованное из авиакосмической промышленности, и применена технология отверждения в автоклаве, которая полностью повторяет процесс, взятый на вооружение в «Формуле-1».
Стиль, созданный центром архитектурного оформления Ferrari, сочетает в себе плавные линии и резкие рубленые элементы; сиденья представляют собой выполненные в гоночном стиле подушки, установленные непосредственно на шасси из углеродного волокна; о совершенстве аэродинамики говорят двойные воздухозаборники на капоте и ребра по бокам от передней решетки
По словам Манцони, шасси из углеродного волокна также предлагает бесконечные возможности с точки зрения дизайна: «Использование шасси LaFerrari дает нам идеальные пропорции, особенно в том, что касается кабины. Одним из примеров является «сужение» поясной линии за дверями, полученное благодаря уникальному расположению радиаторов».
Открывающиеся вверх двери — это еще один ключевой элемент с точки зрения как дизайна, так и функциональности. Их рельефные формы повторяют изгибы гоночного автомобиля Ferrari 512 S и выполняют функцию воздухозаборников, направляя воздух для охлаждения радиаторов, а дополнительные каналы словно приподняты над порогами из углеродного волокна.
Отдельного упоминания заслуживает система освещения. Фары частично спрятаны за подвижными «веками», которые напоминают классические скрытые фары. Тем временем задние фары образуют притягивающую взгляд полосу по всей ширине автомобиля, эффектно взаимодействуя с нависающим задним спойлером. Ниже расположена уникальная конструкция из ребер, функция которой заключается в отводе тепла от двигателя; при этом она создает впечатление единого цельного элемента. Как и у последних моделей SF90 Stradale и 296 GTB, центральное расположение выхлопных труб обеспечивает минимально возможное расстояние от двигателя до задней части и оптимальное уменьшение веса.
Крупный план области фар, где видны «веки», открывающиеся во время работы фар в режиме дальнего света, а также «перегородки» из углеродного волокна, вдохновленные гоночными автомобилями 330 P3/P4
В том, что касается управляемости Daytona SP3, описать ее словами крайне сложно, однако определенное представление о ней можно получить из технических характеристик. Взятый за основу атмосферный двигатель V12 модели 812 Competizione был дополнен уникальной конфигурацией впускной и выпускной систем, а также улучшенной гидродинамикой. Полученный в результате двигатель F140HC стал самой мощной на текущий момент силовой установкой Ferrari, которая способна развивать мощность 840 л. с. Кроме того, легко узнаваемое звучание при достижении предельной частоты вращения 9500 об/мин поражает воображение.
Благодаря сочетанию с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, оснащенной стратегией переключения передач, которая была разработана специально для этого автомобиля, двигатель достигает рекордных показателей производительности как с точки зрения удельной мощности, так и с точки зрения ускорения: разгон с места до 200 км/ч за 7,4 секунды, а с места до 100 км/ч всего за 2,85 секунды. Легендарная? Новая Daytona SP3 является квинтэссенцией этой концепции.