Волшебная Монца

Маранелло - это родной дом. Но Монца, безусловно, является вторым домом Ferrari. Место проведения Гран-при Италии и самых знаменитых побед Ferrari находится всего в 200 км к северо-западу от Маранелло, в лиственной парковой зоне недалеко от Милана. Исторически это одна из самых быстрых трасс: неудивительно, что она известна как «Храм скорости». Здесь мало поворотов, но Lesmo, Parabolica и Curva Grande являются одними из самых сложных и известных в автогонках. Здесь регулярно проходят самые захватывающие гонки, включая самый плотный финиш в истории Гран-при, и, несомненно, здесь царит лучшая атмосфера. В немалой степени это связано с неистовым энтузиазмом фанатов, болеющих за красные машины.
Монца - самая историческая из всех существующих трасс Формулы-1 и третья специально построенная гоночная трасса после ныне не существующей Бруклендс в Великобритании и скоростной трассы в Индианаполисе (на которой до сих пор проводится гонка Indianapolis 500). Построенная в 1922 году, она стала местом проведения второго в истории Гран-при Италии (в 1921 году гонка проходила на автодроме близ Брешии).
Семьдесят лет назад трасса был полностью реконструирована, включая новый скоростной овал. Он использовался с перерывами до 1961 года, пока не был признан небезопасным. Классическая трасса в форме пистолета без дополнительного овала с тех пор используется с различными модификациями, в частности, с шиканами для снижения скорости и повышения безопасности. Тем не менее, самый быстрый круг в истории Формулы-1 (264,4 км/ч) был пройден в квалификации в Монце в 2020 году.
Ferrari выиграла 20 итальянских Гран-при в Монце, больше, чем любой другой производитель. Первая гонка состоялась в 1949 году, за год до начала чемпионата мира Формулы-1. Альберто Аскари привел команду Ferrari к финишу со счётом 1-2. Скудерии Феррари тогда было всего два года. Это был знак грядущего заметного успеха на Гран-при.
В 1951 году Аскари снова победил, обогнав другую Ferrari со счётом 1-2. (В том году Скудерия также финишировала четвертой и пятой). Аскари вновь одержал победу в 1952 году, когда он завоевал свой (и Ferrari) первый титул чемпиона мира.
В 1960 году был использован дополнительный скоростной овал, и Фил Хилл одержал свою первую победу в Гран-при Италии за Ferrari и первую победу в Формуле-1 для американского гонщика. В 1961 году он повторил этот подвиг и завоевал титул чемпиона мира, став первым американским гонщиком, получившим такой титул.
Однако, в зоне пит-стопа Ferrari праздника не было. Товарищ Хилла по команде Вольфганг фон Трипс погиб после того, как его машина разбилась и кувырком вылетела с трассы. Пятнадцать прижатых к забору зрителей также погибли. Это высветило темную сторону Монцы. По статистике, это одна из самых опасных гоночных трасс из-за высоких скоростей.
Бывший мотогонщик Джон Сертис победил в 1964 году, проложив путь к своему титулу чемпиона мира в том же году. Он единственный человек, который сумел стать чемпионом на двух и на четырех колёсах. Местный герой Людовико Скарфиотти победит за Ferrari в 1967 году, став последним итальянским победителем Гран-при Италии. Это была первая и единственная победа в чемпионате мира Формулы-1 уроженца Турина и внука одного из основателей компании Fiat.
В 1971 году англичанин Питер Гетин на BRM выиграл с отрывом в 0,01 секунды, что стало самым близким финишем в истории Формулы-1. Пятерка лучших уместилась в 0,61 секунды. Средняя скорость гонки составила 242,6 км/ч. Это была самая быстрая гонка Формулы-1 в истории (в 1972 году были добавлены две шиканы, чтобы снизить скорость).
Он оставался самым быстрым до Гран-при Италии 2003 года, когда Михаэль Шумахер разогнал Ferrari до 247,6 км/ч. Победа Ferrari в Монце в том году остается самой быстрой победой в гонках Формулы-1.
В период между 1971 и 2003 годами среди громких побед Ferrari была победа Клея Регаццони на Гран-при в 1975 году, когда Ники Лауда занял третье место, а позже в том же году впервые стал чемпионом Формулы-1 на Ferrari (в 2025 году будет отмечаться пятидесятая годовщина той славной победы). Еще одной заметной победой в Монце стал триумф Джоди Шектера в 1979 году, когда южноафриканский гонщик завоевал титул чемпиона мира. Затем была победа Герхарда Бергера в 1988 году, а второе место занял Микеле Альборето - эмоциональная победа 1-2 всего через несколько недель после смерти основателя Энцо Феррари. Первая (из пяти) победа Михаэля Шумахера в Гран-при Италии за Скудерию пришлась на 1996 год.