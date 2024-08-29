Волшебная Монца

Монца - самая историческая из всех существующих трасс Формулы-1 и третья специально построенная гоночная трасса после ныне не существующей Бруклендс в Великобритании и скоростной трассы в Индианаполисе (на которой до сих пор проводится гонка Indianapolis 500). Построенная в 1922 году, она стала местом проведения второго в истории Гран-при Италии (в 1921 году гонка проходила на автодроме близ Брешии).

Семьдесят лет назад трасса был полностью реконструирована, включая новый скоростной овал. Он использовался с перерывами до 1961 года, пока не был признан небезопасным. Классическая трасса в форме пистолета без дополнительного овала с тех пор используется с различными модификациями, в частности, с шиканами для снижения скорости и повышения безопасности. Тем не менее, самый быстрый круг в истории Формулы-1 (264,4 км/ч) был пройден в квалификации в Монце в 2020 году.