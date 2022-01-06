В 1961 году Белый дом занимал Джон Ф. Кеннеди, золотой век правления которого называют «эпохой Камелота», а Юрий Гагарин из Советского Союза стал первым человеком в космосе. В рамках Чемпионата мира «Формулы-1» 10 сентября в Монце состоялся долгожданный Гран-при Италии.
«Скудерия Феррари» могла похвастаться двумя гонщиками, которые боролись за звание чемпиона мира: Вольфганг фон Трипс, беспечный немецкий гонщик-аристократ, обладавший врожденным талантом, и Фил Хилл, технически подкованный американец, который выступал за «Скудерию» уже пятый сезон. Отрыв фон Трипса в четыре очка делал его явным фаворитом накануне предпоследней гонки сезона.
Фил Хилл и Вольфганг фон Трипс уже добились значительного успеха к тому моменту, когда прибыли на Гран-при Италии
Это был бурный год в мире автоспорта, в течение которого доминировал новый революционный автомобиль Ferrari 156 F1, оставивший свой след в истории автогонок. Разработанный Карло Кити и Мауро Форгьери в ответ на новые правила «Формулы-1», накладывающие ограничения на мощность двигателей, его атмосферный V6 «Dino» объемом 1500 куб. см разгромил конкурентов и помог команде занять первые четыре места в Бельгии и первые три места в Англии. Модель Ferrari 156 F1 была оснащена 5-ступенчатой коробкой передач, дисковыми тормозами Dunlop на всех четырех колесах, независимой подвеской и телескопическими амортизаторами.
Посмотрите, как Ferrari 156 F1 'Sharknose' помог Филу Хиллу выиграть чемпионат мира 1961 года
Но в первую очередь внимание зрителей привлекли обтекаемые линии автомобиля, доминирующим элементом которого являлся заостренный передний воздухозаборник, а силуэт модели в форме акульего носа сделал ее непреходящей иконой стиля. В то жаркое сентябрьское воскресенье в 3 часа дня огромная стая из тридцати двух гоночных автомобилей «Формулы-1» сорвалась со стартовой решетки, и среди них было 5 экземпляров Ferrari 156 F1. Через два часа, три минуты и тринадцать секунд «акулий нос» Хилла пересек финишную черту в Монце и завоевал титул чемпиона мира, став первым в истории американским чемпионом «Формулы-1». На тот момент Ferrari уже гарантировала себе первый в своей истории Кубок конструкторов, и 10 сентября 1961 года было навсегда увековечено на маслянистых страницах истории автоспорта.
Благодаря двигателю V6 Dino, дисковым тормозам на всех четырех колесах и независимой подвеске колес Ferrari 156 F1 оставит свой след в истории гонок
По трагическому стечению обстоятельств лихой фон Трипс погиб в страшной аварии на втором круге, которая также унесла жизни более дюжины зрителей. Несмотря на историческую двойную победу убитая горем «Скудерия» отказалась от участия в заключительном гран-при сезона в знак уважения к широко почитаемому немецкому гонщику и всем погибшим.