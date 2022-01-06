В 1961 году Белый дом занимал Джон Ф. Кеннеди, золотой век правления которого называют «эпохой Камелота», а Юрий Гагарин из Советского Союза стал первым человеком в космосе. В рамках Чемпионата мира «Формулы-1» 10 сентября в Монце состоялся долгожданный Гран-при Италии.

«Скудерия Феррари» могла похвастаться двумя гонщиками, которые боролись за звание чемпиона мира: Вольфганг фон Трипс, беспечный немецкий гонщик-аристократ, обладавший врожденным талантом, и Фил Хилл, технически подкованный американец, который выступал за «Скудерию» уже пятый сезон. Отрыв фон Трипса в четыре очка делал его явным фаворитом накануне предпоследней гонки сезона.