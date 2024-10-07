На показе коллекции SS25 от Ferrari, которая была представлена в историческом Teatro Alcione во время Недели моды в Милане, гламур достиг своего апогея. На эксклюзивном показе The Ferrari Cabinet присутствовали главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, звезда телесериала «Сплетница» Эд Вествик и его жена, актриса и модель Эми Джексон.
В переполненном публикой зале им была представлена последняя модная коллекция креативного директора Ferrari Рокко Янноне. Это был поистине передовой показ, в котором неподвластное времени мастерство Ferrari удалось объединить с утонченной элегантностью высокой моды. Действительно, в коллекции Янноне SS25 чётко сформулирован его модный манифест - высококлассный современный пошив, легко сочетающийся со смелыми эстетическими изысками, которыми славится Ferrari как автопроизводитель.
Главными героями коллекции стали сшитые на заказ блейзеры, куртки-бомберы, юбки-карандаши и брюки. Каждый предмет одежды был прекрасно проработан, а чувственные силуэты были созданы для того, чтобы подчёркивать фигуру, делая акцент на плавности и свободе движений. Ткани варьировались от мягкой кожи до мятой органзы и инновационного материала Q-CYCLE®, разработанного Ferrari. Джинсовая рабочая одежда, придающая коллекции суровый мужской характер, была дополнена матовыми элементами и деталями с мраморным эффектом, а шелковые шейные платки придали более лёгкий штрих дизайну.
Другие красивые образы, представленные на подиуме, включали платья, юбки и футболки с объёмной вышивкой в виде «Гарцующего жеребца», нашивками из макраме и замысловатыми деталями строчки, а также смелые украшения, солнцезащитные очки с маской и водительские перчатки, добавляющие нотку дерзкой элегантности.
Хотя культовый красный цвет Ferrari присутствовал во многих дизайнах, как и следовало ожидать, общая цветовая палитра последней работы Янноне плавно перешла от красного к более землистым тонам табака, кожи и терракоты, завершившись ярким букетом желтого цвета, который добавил живительную энергию в действо.
Коллекция SS25 была дополнена целым рядом прекрасно выполненных аксессуаров. Клатч Maranello, который теперь изготавливается из кожи radica, стал долгожданным дополнением к линейке аксессуаров Ferrari наряду с такими изделиями, как кожаная сумка в стиле toolbox и гибридные туфли-балетки для вождения, доступные в виде босоножек, туфель-лодочек и ботинок.
В конечном итоге коллекция SS25 стала триумфом точного пошива, смелых расцветок и изящных линий, которые в сочетании создали прекрасный гардероб Ferrari, который повторяет также уникальный язык дизайна «Гарцующего жеребца». Это было непросто, но Янноне с большим мастерством справился с этой задачей. Благодаря его героическим усилиям Ferrari будет продолжать оставаться лидером как в мире моды, так и в мире автомобилей.