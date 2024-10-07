На показе коллекции SS25 от Ferrari, которая была представлена в историческом Teatro Alcione во время Недели моды в Милане, гламур достиг своего апогея. На эксклюзивном показе The Ferrari Cabinet присутствовали главный редактор журнала Vogue Анна Винтур, звезда телесериала «Сплетница» Эд Вествик и его жена, актриса и модель Эми Джексон.

В переполненном публикой зале им была представлена последняя модная коллекция креативного директора Ferrari Рокко Янноне. Это был поистине передовой показ, в котором неподвластное времени мастерство Ferrari удалось объединить с утонченной элегантностью высокой моды. Действительно, в коллекции Янноне SS25 чётко сформулирован его модный манифест - высококлассный современный пошив, легко сочетающийся со смелыми эстетическими изысками, которыми славится Ferrari как автопроизводитель.

