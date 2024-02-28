Парад страсти

В историческом миланском театре Альчоне, расположенном на красивой городской площади Ветра, прошла демонстрация последней коллекции из 51 образа от креативного директора Ferrari Рокко Янноне. Превратившись в уютное и захватывающее пространство, в сопровождении саундтрека в живом исполнении арфистов и фонограммы в стиле техно, чтобы создать идеальную атмосферу для этого случая, театр стал центром внимания во время Недели моды в Милане, где была представлена последняя коллекция Ferrari, посвященная теме «ТЕЛО. ЭНЕРГИЯ. СВЕТ», оказавшаяся на шаг впереди мировой моды.
Красные линии разрезов символизируют страсть, эмоции и желание, на которые способно тело. В части показа чёрного цвета доминировали шелковые ткани, дублёнки, и в частности, юбка с необработанным краем и бахромой.
Затем последовали образы тихой и утонченной роскоши. Секция женских и мужских костюмов с широкими плечами и застежкой на талии из темно-серой шерсти и кашемира на подкладке из красного шелка предполагала переход к более традиционной деловой одежде. Используя для пошива такие классические ткани, как фланель и камвольная шерсть, и существенно переосмысливая их посредством создания уникальных выкроек, Янноне преуспел в создании одежды, в которой каждый изгиб и объем постоянно сужается и расширяется.
Вслед за этим последовала подборка хромированных костюмов, платьев и пальто из матово-блестящего обработанного бархата, а затем показ завершился множеством аксессуаров. Сначала была показана классическая кожаная обувь ручной работы, за ней последовала спортивная обувь для вождения, которая была представлена в виде балеток из жатой лакированной кожи с квадратным носком, туфель-лодочек, ботильонов и ботфортов.
Гоночные перчатки из овчины, титановые очки и массивные металлические украшения органической формы продолжили автомобильную тему, как и сумка GT Bag из овчины и кожи наппа, а также клатч Maranello в красной версии, усыпанный затемнёнными кристаллами. Между тем, новые структурированные сумки были вдохновлены дорожными чемоданами 1960-х годов.
Окончательным триумфом стало то, как легко одежда отражала свет и создавала движение на подиуме Театро Альчоне. «Одежда этой коллекции - это не формы, — сказал Янноне. — Это энергия, которая проходит через нашу жизнь, растягивая наши тела, делая их блестящими или тусклыми, позволяя им блистать или полностью исчезнуть».