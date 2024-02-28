Парад страсти

В историческом миланском театре Альчоне, расположенном на красивой городской площади Ветра, прошла демонстрация последней коллекции из 51 образа от креативного директора Ferrari Рокко Янноне. Превратившись в уютное и захватывающее пространство, в сопровождении саундтрека в живом исполнении арфистов и фонограммы в стиле техно, чтобы создать идеальную атмосферу для этого случая, театр стал центром внимания во время Недели моды в Милане, где была представлена последняя коллекция Ferrari, посвященная теме «ТЕЛО. ЭНЕРГИЯ. СВЕТ», оказавшаяся на шаг впереди мировой моды.

Красные линии разрезов символизируют страсть, эмоции и желание, на которые способно тело. В части показа чёрного цвета доминировали шелковые ткани, дублёнки, и в частности, юбка с необработанным краем и бахромой.