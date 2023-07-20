Правила Китая

Текст: Даниэле Брешиани - Фото: Павел Шубский



Главной характеристикой центра Ferrari в Дальневосточной Азии и на Ближнем Востоке в Дубае, о котором рассказывалось в предыдущем выпуске «Официального журнала Ferrari», является его огромное разнообразие, а для центра Ferrari в Поднебесной, напротив, характерна именно уникальность, культурная и языковая однородность рынка, который по статистике и размеру больше похож на континент, чем на государство.

Этот фактор хорошо известен Джузеппе Каттанео. С 2019 года итальянский менеджер является руководителем хаба, который, помимо материкового Китая, включает Гонконг, Макао и Тайвань: «Первое слово, которое приходит мне на ум, когда я думаю о Китае, - это «уважение». Уважение к тысячелетним традициям, которые в то же время сочетаются с передовыми технологиями. Уважение к огромному населению, имеющему прочные связи со своим прошлым, и к обществу, которое показало себя способным создавать коммерческие отношения по всему миру, всегда с прицелом на будущее».