Правила Китая

Главной характеристикой центра Ferrari в Дальневосточной Азии и на Ближнем Востоке в Дубае, о котором рассказывалось в предыдущем выпуске «Официального журнала Ferrari», является его огромное разнообразие, а для центра Ferrari в Поднебесной, напротив, характерна именно уникальность, культурная и языковая однородность рынка, который по статистике и размеру больше похож на континент, чем на государство.
Этот фактор хорошо известен Джузеппе Каттанео. С 2019 года итальянский менеджер является руководителем хаба, который, помимо материкового Китая, включает Гонконг, Макао и Тайвань: «Первое слово, которое приходит мне на ум, когда я думаю о Китае, - это «уважение». Уважение к тысячелетним традициям, которые в то же время сочетаются с передовыми технологиями. Уважение к огромному населению, имеющему прочные связи со своим прошлым, и к обществу, которое показало себя способным создавать коммерческие отношения по всему миру, всегда с прицелом на будущее».
Для Ferrari китайский рынок является относительно молодым. Во многих смыслах. Первый в истории материкового Китая заказ автомобиля был сделан в 1992 году: Ferrari 348 TS, поставленный в 1993 году. Первый салон был открыт в Пекине в 1994 году, а сегодня дилерская сеть насчитывает около 17 городов, включая Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шэньян, Ханчжоу, Нанкин, Сучжоу, Чунцин, Чэнду, Циндао, Сямынь, Ухань, Куньмин, Чанша и Хэфэй. В прошлом году подразделение Ferrari China отметило свой тридцатилетний юбилей. И отпраздновало его с размахом.
В течение года проводились различные мероприятия, в том числе торжественный вечер в Шанхае, где был представлен великолепный Ferrari Roma Tailor Made, созданный в честь юбилея в сотрудничестве с дизайнером Цзян Цюнъэр.
Автомобиль был продан сразу же, собрав один миллион юаней для благотворительной инициативы «Загадай желание в Шанхае» по организации образовательных пространств в больницах для тяжелобольных детей. В 2014 году в Шанхае был открыт первый за пределами Италии центр Tailor Made, а затем в 2021 году открылся дом Ferrari в инновационном месте «Xintai 1920» на территории бывшей текстильной фабрики, расположенной в одном из самых интересных районов города, здание которой, признанное исторически значимым объектом, было полностью отреставрировано и восстановлено.
Наряду с рынком материкового Китая существует также рынок Гонконга, который может похвастаться 40-летними отношениями с Ferrari, и рынок Тайваня, где марка присутствует с 2006 года и имеет три дилерских центра - в Тайбэе, Тайчунге и Гаосюне. Примечательно, что два клиента, один в Гонконге и один на Тайване, владеют единичными экземплярами: P80/C и SF51.
«Наши клиенты, без сомнения, самые молодые, по сравнению с остальными странами мира, - говорит Каттанео. - Средний возраст - тридцать пять лет». Но китайский хаб молод и динамичен не только с точки зрения возраста. «Следует подчеркнуть, что почти 30 процентов клиентов - женщины. Китай - динамично развивающийся рынок, на котором в ближайшие годы нужно будет работать над сохранением клиентской базы, чтобы клиенты становились постоянными».
Для управления потенциально огромным рынком, который одновременно демонстрирует постоянное стремление к новизне и в то же время глубоко привязан к традициям, необходимо иметь подходящую команду. Каттанео уточняет: «Команда состоит из более чем пятидесяти человек, почти все из которых китайцы. Здесь всего три иностранца, включая меня».
«Помимо знания языка, очень важно иметь людей с чувством принадлежности к этой культуре. Это страна, находящаяся в непрерывном развитии, никогда не стоит на месте: сам я, проработав здесь в пять разных периодов за двадцать лет работы в Азии, могу сказать, что был свидетелем пяти разных «Китаев».
«Поэтому нужны люди, которые не только хорошо знают Ferrari и то, что она представляет собой во всем мире, но и способны понять молодую, но в то же время искушенную клиентуру. Всегда необходимо учитывать социальный и эмоциональный интеллект людей, с которыми вы имеете дело».