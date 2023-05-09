По всему свету

Сотрудники регионального офиса в Дубае слева направо: Франческо Маркионна, Леандр Раффлего, Лоренцо Бернадони, Ламис Абдул Алл, Айеша Мир, Аурелиан Совар, Хельми Сгайер, Силка Окерманн, Тибо Дюссаррат и Джорджио Турри
«Если нам нужно организовать встречу, — шутит менеджер хаба, австриец Дитер Кнехтель, работающий в компании Ferrari с 2015 года, — мы должны сделать это, когда в Сингапуре два часа, в Дубае десять утра, а в Сиднее — пять вечера».
Принимая во внимание все эти различия, команда, которой руководит Кнехтель, в составе 54 человек, разбросанных по Сингапуру, Токио, Сиднею и Дубаю, (многие из которых были сфотографированы для этого фильма каждый соответственно по своему месту нахождения), — состоит из мужчин и женщин двенадцати разных национальностей, большинство из которых находятся за пределами региона.
«Работая с такими разнообразными рынками, как никогда важно иметь опытных людей, чтобы понять, с чем вы имеете дело. И в то же время мы осознаем, что всегда должны соблюдать правила компании Ferrari».
Сотрудники филиала в Токио сзади слева направо: Донато Романьелло, Шоичи Тамаи, Федерико Пасторелли, Аксель Дижу. Спереди слева направо: Рие Танихата, Кёко Ивата, Мицуко Такаги, Дайки Окадзима
На самом деле, огромная географическая территория включает в себя одни из самых старых и наиболее важных рынков в мире. Хотя говорят, что первым Ferrari, когда-либо купленным азиатским клиентом, была модель 340 America, созданная Джонни Исмаэлем на Филиппинах, именно Австралия стала обладательницей первой импортированной модели: купе Ferrari 212 Export 1952 года. Это означает, что в прошлом году страна смогла отпраздновать 70-летие своих связей с Маранелло, выпустив региональное издание Universo Ferrari.
Одним из наиболее примечательных аспектов австралийского рынка является значительное количество клиентов-женщин, о чем свидетельствует тур в честь 75-летия Ferrari, в котором приняли участие 110 участников, которые проехали на 55 автомобилях по Золотому побережью до Сиднея. В то же время, самым крупным рынком без сомнения является японский, где в ноябре прошлого года в Киото был представлен Ferrari Purosangue.
Сотрудники офиса в Сиднее слева направо: Теодора Вагенас, Ян Хендрик Восс, Джошуа Деграсси, Альберто Леонарди, Винченцо Бомбардьеро, Райан Льюис, Эндрю Юнг и Гэри Эксалл
«Отношения между Ferrari и Японией, начавшиеся пятьдесят семь лет назад, крепки и долговечны, — продолжает Дитер Кнехтель. — Здесь живут одни из самых важных коллекционеров «Гарцующего жеребца» во всем мире».
В других областях Юго-Восточной Азии Южная Корея, несомненно, является одним из самых быстрорастущих регионов Ferrari с клиентурой, которая, по сравнению со среднестатистической, очень молода, но, тем не менее, испытывает огромную страсть к бренду. Глядя аналогичным образом на Ближний Восток, мы наблюдаем значительную экспансию в Саудовской Аравии, стране, которая делает огромные инвестиции в будущее и которая претерпевает быстрые изменения.
Затем, естественно, Сингапур - точка нашего воображаемого компаса, где в конце прошлого года была запущена официальная программа мероприятий Ferrari Club Challenge для Юго-Восточной Азии. «Это сердце хаба, — говорит в заключение Кнехтель. — Маленькая страна, очень современная, с очень высоким уровнем жизни и заметной концентрацией Ferrari. Здесь технологические инновации - в порядке вещей, есть глубокая любовь к автомобилям и автоспорту, и мы признаем, что наши клиенты хорошо осведомлены и требовательны: сделать их счастливыми - наша цель».
Фото на обложке: сотрудники головного офиса Дальнего и Среднего Востока в Сингапуре, слева направо: Данило Трапани, Джейд Фариелло, Хуэй-Пинг Лим, Лоран Флаклингер, менеджер хаба Дитер Кнехтель, Франческо Соцци, Чарльз Женесте