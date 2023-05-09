По всему свету

Разверните перед собой карту мира. Затем откройте компас, наведите его на Сингапур и обведите круг. По окружности он коснется Японии, Индии, Арабских Эмиратов и Океании, а внутри круга будут страны, образующие центр Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. И без сомнения, это самый разнообразный хаб во вселенной Ferrari. В его состав входят восемнадцать стран. Головной офис региона Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока «Хаб» был открыт в Сингапуре, с филиалами в Токио и Сиднее, и региональным офисом в Дубае.





К ним можно добавить рынки Индии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Новой Зеландии, Филиппин, Вьетнама, Саудовской Аравии, Ливана, Омана, Катара, Кувейта и Бахрейна. Все эти страны очевидно объединяет общая страсть к «Гарцующему жеребцу», будь то глубоко укоренившаяся или недавняя, несмотря на то, что они имеют очень разную культуру, язык и валюту. И расположены в разных часовых поясах.