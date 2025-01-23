Исключительный спайдер

В очередной раз в рамках программы Ferrari Tailor Made был создан уникальный экземпляр - мастерски переосмысленный спайдер Ferrari Roma, сочетающий новые технологии и непревзойденное мастерство исполнения с инновационными методами производства и специальными материалами.

В результате получилась поистине уникальная интерпретация автомобиля с открывающимся верхом Ferrari 620 cv, передающая все лучшие качества «итальянского стиля», которые можно достичь благодаря широкому спектру возможностей персонализации в рамках программы.