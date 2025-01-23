Исключительный спайдер

В очередной раз в рамках программы Ferrari Tailor Made был создан уникальный экземпляр - мастерски переосмысленный спайдер Ferrari Roma, сочетающий новые технологии и непревзойденное мастерство исполнения с инновационными методами производства и специальными материалами.
В результате получилась поистине уникальная интерпретация автомобиля с открывающимся верхом Ferrari 620 cv, передающая все лучшие качества «итальянского стиля», которые можно достичь благодаря широкому спектру возможностей персонализации в рамках программы.
Представленный на выставке «Ferrari One of a Kind», посвященной эксклюзивному миру персонализации Ferrari, открытой до конца февраля 2025 года в Музее Энцо Феррари в Модене, этот спайдер Roma демонстрирует сияющий кузов притягательного цвета Oro Mida в сочетании с интерьером, выполненном в цвете Rosso Bologna с отделкой из металлизированной кожи цвета Oro Mida.
Мастерство специалистов Tailor Made Ferrari отражается во всем, включая использование кожи наппа без хрома и древесины контролируемого происхождения для изготовления крышки багажника и заднего пола. Щитки в каждом переднем крыле представляют собой первое применение лазерной гравировки на алюминиевых элементах кузова, а на капоте автомобиля выгравированы роза ветров и географические координаты Маранелло.
Устойчивость является ключевым фактором проекта. Нити, которыми прошиты сиденья, получены из переработанных шин, некоторые компоненты двигателя изготовлены из алюминия, переработанного в процессе производства литейного цеха завода, а детали центральной консоли сделаны из формовочного песка отливок литейного цеха.
В рамках сотрудничества с компанией Montblanc в честь запуска автомобиля был выпущен культовый письменный прибор Meisterstück, выполненный в том же цвете Oro Mida, что и автомобиль с открывающимся верхом. К нему прилагается бортовой журнал, обложка которого выполнена из переработанной кожи тех же цветов, что и интерьер спортивного автомобиля Roma, на которой воспроизведены географические координаты Маранелло, указанные на его капоте.
Материалы и технологические процессы, разработанные для этого проекта, еще больше расширят возможности персонализации, предлагаемые производителем из Маранелло, поэтому было вполне уместно присоединить этот автомобиль к другим редким иконам «Гарцующего жеребца» захватывающего показа "Ferrari One of a Kind".
Помимо интерактивной стены, позволяющей наглядно ознакомиться с материалами, тканями, цветами и широким спектром опций, которые Центр стиля Ferrari предоставляет клиентам, инсталляция дополнена особыми материалами, специально подобранными для этого уникального спайдера Ferrari Roma Tailor Made.