Симфония двенадцати

«Для меня, - говорит владелец очень успешной швейцарской компании по организации мероприятий и выставок, автомобили с двигателем V12 сочетают в себе изысканный дизайн, высокую производительность и спортивное наследие. Все в одном пакете».
Что же такого было в том первом V12, что «завело» его? «Тот Ferrari F12berlinetta был цвета Rosso Corsa. Знаете, мне просто сразу понравился дизайн, - говорит он. - Стиль боковин, очертания». С заметным волнением в голосе он говорит: «Это просто шедевр. С точки зрения дизайна. Как элемент образа жизни и как произведение искусства».
В обширную коллекцию произведений искусства V12 Фрю вошел Ferrari GTC4Lusso, за ним последовали Ferrari 599 GTB, Ferrari F12tdf и триптих моделей 812 - Superfast, GTS и Competizione A. «Да, с годами моя страсть к этим прекрасным произведениям искусства из Маранелло превратилась в действительно замечательную коллекцию, - говорит он. - Я постоянно пополняю её, добавляя к современным моделям старые автомобили».
В настоящее время коллекция насчитывает не менее десяти моделей V12, начиная от 330 GT 2+2 и заканчивая Purosangue. Он уже присматривается к модели 12Cilindri. И его брату спайдеру. Несмотря на огромный выбор, он категорически отказывается выбирать фаворита. И новейшие модели, такие как 812 GTS или Ferrari F12tdf, и классика, как например, Ferrari 365 GTB4 «Daytona» или мой 330 GT 2+2 1967 года, - все они доставляют огромное удовольствие от вождения», - уверяет Фрю. Но он всё же пытается описать этот знаменитый звук двигателя V12: «Знаете, это какое-то ошеломляющее, земное, глубокое звучание, которое сразу же вызывает улыбку на лице».
Фрю хранит свои автомобили с двигателями V8 и V12 аккуратными рядами по обе стороны гаража, расставленные в соответствии с годом выпуска каждого автомобиля. «Каждый раз, когда я захожу в гараж, меня поражает абсолютное мастерство изготовления этих машин», - говорит он. Он также заметил, какое впечатление они производят на посетителей. «Когда ко мне приходят гости, мы всегда останавливаемся перед моделями V12 и начинаем говорить о них и философствовать. Дело не в том, что двигатели меньшего размера менее интересны. Просто я думаю, что для большинства автолюбителей двигатели V12 все еще вызывают тот самый wow-эффект».