Симфония двенадцати

«Для меня, - говорит владелец очень успешной швейцарской компании по организации мероприятий и выставок, автомобили с двигателем V12 сочетают в себе изысканный дизайн, высокую производительность и спортивное наследие. Все в одном пакете».

Что же такого было в том первом V12, что «завело» его? «Тот Ferrari F12berlinetta был цвета Rosso Corsa. Знаете, мне просто сразу понравился дизайн, - говорит он. - Стиль боковин, очертания». С заметным волнением в голосе он говорит: «Это просто шедевр. С точки зрения дизайна. Как элемент образа жизни и как произведение искусства».