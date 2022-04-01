Автомобильные мероприятия Ferrari сертифицировано по стандарту устойчивости ISO 20121

Мероприятия Passione Ferrari, Ferrari Tour и Esperienza Ferrari обогащают свою историю успеха еще одним важным признанием — сертификатом ISO 20121, международным стандартом управления устойчивостью событий.

Это еще один шаг вперед на пути постоянно развития всего комплекса мероприятий, организованных на европейской территории компанией Ferrari, которая в 2021 году получила сертификат за Passion Ferrari на трассе Спа-Франкоршам. В этом году принцип устойчивого развития компании распространился также на автомобильное мероприятие Ferrari Tours, сочетающее свободу езды по дороге с захватывающими треками в эксклюзивных локациях, и на Experience Ferrari, захватывающие тест-драйвы для поклонников Ferrari.

Данный сертификат является подтверждением приверженности Ferrari внедрению ответственной системы управления, основанной на пяти столпах стратегии устойчивого развития компании Maranello.

Устойчивое управление событиями включает, помимо прочего, оценку следующих аспектов: процессы раздельного сбора мусора и переработки материалов (экономика замкнутого цикла), энергоэффективность, мобильность и логистику, доступность для людей с ограниченными возможностями, многообразие и инклюзивность, уменьшение объема пищевых отходов, локальное развитие и экономическое влияние.

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