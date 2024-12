La prima cosa che colpisce è il contrasto fra il sedile del guidatore e quello del passeggero: il primo in Alcantara® in Rosso FX, il secondo in Alcantara® nera. Il contrasto si ripete con le maniglie delle porte, rossa per il guidatore e nera per il passeggero, mentre il rosso si ritrova nelle levette del cambio al volante, anch’esse rifinite in questo colore.





“Adoro guidare la mia auto sulle montagne che sovrastano Santiago”, dice Fernando. “Lì, a ogni curva si percepisce la vocazione sportiva dell’auto; è salda, ma maneggevole. Un giorno spero di guidarla su pista, che è il suo ambiente naturale”.





La bellezza sconvolgente già propria della 812 Competizione di Fernando è stata ulteriormente magnificata dal reparto Tailor Made di Maranello, come ci tiene a concludere: “Oltre a rendere l’auto unica, le conferisce un significato speciale. Avere una Ferrari Serie Speciale, oltretutto Tailor Made, è il non plus ultra. Non ha prezzo. Di certo in futuro mi rivolgerò di nuovo al reparto Tailor Made per un’altra vettura”.