Testo: Andrea Carrato



Sono tanti i giorni che si possono definire speciali per la Casa di Maranello, ma quello che ha segnato il lancio della nuova Ferrari F80 è destinato ad entrare nella storia del Cavallino Rampante. Prodotta in serie limitata a 799 esemplari, la nuova supercar Ferrari si affianca a modelli leggendari come la GTO, F40, F50, Enzo e LaFerrari.

Palcoscenico d’eccezione per la presentazione della F80 sono state le Finali Mondiali, l’appuntamento conclusivo della stagione sportiva Ferrari, che si è svolto presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 15 al 21 ottobre 2024.