Il nome scelto per questo nuovo modello, 12Cilindri, è un tributo ai gloriosi V12 che spingono le Rosse della Casa di Maranello sin dalla sua fondazione, nel 1947. Il suo cuore pulsante è naturalmente l’iconico propulsore V12 aspirato, ottimizzato per raggiungere prestazioni ancora più esaltanti. Alloggiato sotto il cofango, questo motore è un concentrato di innovazioni tecnologiche, come le trombette a geometria variabile, gli alberi a camme, i collettori di scarico e il software per il controllo del motore. I numeri parlano da sé: una potenza che arriva a 830 CV, 30 in più rispetto alla 812 Superfast, e un regime massimo di 9.500 giri/min (1.000 in più).

Il Ferrari V12 è sempre stato apprezzato per le sue straordinarie doti in accelerazione, ma la 12Cilindri regala emozioni mai provate prima. L’aumento della coppia a partire dai bassi regimi è impercettibile. Anche a soli 2.500 giri/min, è disponibile l’80% della coppia massima, mentre un innovativo sistema denominato Aspirated Torque Shaping conferisce alla curva di coppia un carattere molto più robusto in terza e in quarta. Il risultato è un’accelerazione fluida e potente, che resta costante fino al regime massimo di 9.500 giri/min.