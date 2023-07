Ferrari Tour: un percorso incantevole tra le meraviglie della Puglia

Partiti dalla Masseria Trapanà, maestosa fortezza che risale al XVI secolo, tra divertimento e condivisione, la Community Ferrari ha potuto godere di un esclusivo pranzo con le prelibatezze locali in mezzo agli alberi di limone. Il percorso ha poi toccato luoghi suggestivi come la città di Grottaglie, centro della ceramica fin dal Medioevo e il superlativo Borgo Egnazia, tra le colline della Valle d’Itria, accolti in un magnifico resort dalle pietre bianche, tra forme, materie e colori tipici di un villaggio pugliese.



Nei due giorni successivi, il tour panoramico ha fatto tappa a Regiacorte, a Matera, vera e propria città museo a cielo aperto, ai trulli iconici di Alberobello, patrimonio mondiale dell’UNESCO, a Savelletri, immersi nello sfondo del mare cristallino pugliese e alla famosa cantina di Terre di San Vito prima della spettacolare ultima tappa a Grotta Palazzese, con il pranzo gourmet in una location unica, situata nel centro storico di Polignano a Mare, all'interno di una grotta naturale che si affaccia sull’Adriatico: il finale perfetto.

Prossima tappa in calendario sarà il week end del 19 - 21 maggio con il Ferrari Tour Women's Edition in Francia, tra i colori, i profumi e sapori della Costa Azzurra.

Scopri i dettagli degli eventi e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.