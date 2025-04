Un spider très spécial

Présentée dans l’exposition Ferrari One of a Kind, dédiée au monde exclusif de la personnalisation Ferrari et ouverte jusqu’à fin février 2025 au Musée Enzo Ferrari de Modène, cette Roma Spider brille par sa carrosserie Oro Mida magnétique et un habitacle Rosso Bologna avec une sellerie en cuir métallisé Oro Mida.

Le savoir-faire des artisans Tailor Made de Ferrari est mis en valeur jusque dans les moindres détails, on remarquera notamment l’emploi de cuir nappa sans chrome et de bois d’origine contrôlée pour le couvre-caisse et le plancher arrière. Cette maestria se manifeste également à travers les écussons sur chaque aile avant, qui représentent la première application de la technique de gravure au laser sur les composants d’une carrosserie en aluminium. La rose des vents et les coordonnées géographiques de Maranello gravées sur le capot de la voiture n’échapperont pas, elles non plus, aux regards les plus avisés.