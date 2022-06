PRESENTATION DE LA NOUVELLE FERRARI 296 GTS À PARIS

La nouvelle Ferrari 296 GTS, dernier modèle du Cheval Cabré, a été présentée en avant-première à Paris (France).

Ce premier dévoilement a eu lieu lors de deux soirées très exclusives, Porte de Versailles, un lieu iconique et historique pour l'automobile. En effet, le Parc des expositions est depuis plusieurs années le théâtre du "Salon de l'automobile de Paris", l'un des événements automobiles les plus importants depuis la fin du XIXe siècle.

C'est autour d'un dîner italien traditionnel et d'un spectacle de lumière futuriste que la Ferrari 296GTS a été présentée de manière spectaculaire par Michele Aporti, directeur régional de Ferrari West Europe. Pour cette occasion très spéciale, il était accompagné sur scène par Francesco Bianchi (Responsable du Hub FEA) et Mariana Sarti (Responsable Marketing du Hub FEA).

Depuis 75 ans, Ferrari est un pionnier dans la combinaison de la tradition et de l'innovation, non seulement en offrant des voitures uniques et intemporelles mais aussi des expériences inoubliables à sa communauté. Une fois encore, en dévoilant le concept "Fun to Drive" avec les Ferrari 296GTB & GTS, le Cheval Cabré ouvre un nouveau chapitre dans son histoire légendaire.

La 296 GTS utilise le nouveau V6 663 cv 120°, couplé à un moteur électrique capable de fournir 122 kW supplémentaires (167 cv), initialement sur la 296 GTB. Il s'agit du premier moteur 6 cylindres installé sur un spider de route portant l'insigne du Cheval Cabré ! Il libère sa puissance totale de 830 cv, la meilleure de sa catégorie, pour offrir des niveaux de performance jusqu'alors inimaginables et une bande sonore innovante, exaltante et unique, renforcée par la possibilité de la mettre en mode cabriolet.

La voiture redéfinit ainsi le concept de plaisir au volant, garantissant des émotions pures non seulement lorsqu'elle est poussée à la limite de ses performances, mais aussi dans les situations de conduite quotidiennes.

Contactez votre concessionnaire Ferrari le plus proche pour plus d'informations et découvrez tous les détails de la nouvelle 296 GTS !