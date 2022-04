Passione Ferrari: Startschuss für die neue Saison auf der Rennstrecke in Portimão

Passione Ferrari - das offizielle Programm von Ferrari für Events an verschiedenen Rennstrecken der Welt - eröffnete die Saison 2022 mit der ersten Veranstaltung in Portimão anlässlich der Ferrari European Challenge, der berühmtesten der Einmarkenmeisterschaften, die seit 1993 Kunden und Ferraristi-Fans mit spannenden Rennen auf den schönsten Rennstrecken der Welt fasziniert.

Teilnehmer aus ganz Europa trafen sich für zwei Tage zu freien Rennstrecken-Sessions, bei denen sie ihre Fahrkünste verbessern und ihren Ferrari in der exklusiven Umgebung der portugiesischen Rennstrecke in aller Sicherheit genießen konnten.

Ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten ermöglichte es unseren Ferraristi, voll und ganz in die Leidenschaft der Ferrari-Welt einzutauchen: die 121 Testfahrten mit den angebotenen Fahrzeugen, darunter der neue 296 GTB und der Ferrari Roma; die Ferrari-Parade, die klassische Ehrenrunde auf der Rennstrecke; der Grid Walk, der es den Kunden ermöglichte, die Emotionen der Startaufstellung aus nächster Nähe zu erleben; die Paddock Tour, bei der ein professioneller Führer die Arbeitsweise des Ferrari Challenge Teams erläuterte und das exklusive Abendessen am Samstagabend in einem stimmungsvollen Rahmen im Herzen der Rennstrecke.

Der Veranstaltungskalender von Passione Ferrari wird mit dem nächsten Termin am 14. und 15. Mai auf der Rennstrecke Paul Richard in Le Castellet (Frankreich) fortgesetzt.

Setzen Sie sich mit dem offiziellen Ferrari-Händler in Ihrer Nähe in Verbindung, um das gesamte Angebot von Passione Ferrari zu entdecken und Teil unserer Comunity zu werden >