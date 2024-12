Ferrari Tour Aquitanien: Eine Reise für alle Sinne zwischen Natur und Kultur

Am Wochenende vom 20. - 22. September hat die Ferrari Tour Tour ihre Zelte in Frankreich aufgeschlagen: eine wirklich aufregende Etappe in die zauberhafte französische Region Aquitanien. Auf einer Reise für alle Sinne zwischen Natur und Kultur durften die 30 teilnehmenden Ferraristi die großartige„Cité du Vin“ zwischen neuen Wegen entlang der Ufer der Garonne und der Mündung der Gironde inmitten von endlosen uralten Weinbergen entdecken.