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会员卡
自购买会员卡之日起，一整年内，法拉利博物馆会员卡均赋予持卡人无限制进入马拉内罗法拉利博物馆和摩德纳恩佐法拉利博物馆的权利。
会员卡不可转让，只能由指定持有人使用。会员卡允许指定持有人有权在博物馆开放的一年中任何一天（博物馆仅在12月25日和1月1日关闭）的正常公众开放时间内参观两个博物馆。会员卡持有人无需在售票处排队，可以直接在展览入口区域的入口出示会员卡即可进入。
会员卡可以直接寄送至持卡人住所或其他地址（独家特别服务），也可以在售票处领取。
它还包括欢迎礼物，持卡人可在首次参观时在售票处领取欢迎礼物，并在摩德纳恩佐·法拉利博物馆的Giallo Modena餐厅/酒吧消费享受10％的折扣。
会员卡持有人还可以在任何时候为参观博物馆的同伴预订打折门票。
他们还将提前获得有关博物馆全年计划举办的展览和活动以及其他独家计划的信息。
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