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摩德纳 恩佐·法拉利博物馆
基金会
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基金会
恩佐·法拉利出生地基金会
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博物馆
“恩佐·法拉利博物馆基金会”成立于2003年，旨在推广摩德纳地区的汽车传统，并在摩德纳建立一个专门为恩佐·法拉利设计的博物馆，该博物馆于2012年3月10日开放，目前由法拉利管理。
该基金会是一个参与主体，因此，其活动由创办会员(摩德纳市、摩德纳省、摩德纳商会、意大利汽车俱乐部和法拉利),以及由Cassa di Risparmio di摩德纳基金会和分享基金会宗旨和目标的利益相关者共同支持。
这些利益相关者包括不同类型的公司、组织、团体和协会：旅游业经营者、农产品公司、机械和制造公司、多元公用事业和保险公司以及自由职业事务所。同时还包括大量的基层协会和合作团体。
利益相关者的参与以及他们提供给基金会的资源可能会形成关系网络，该关系网络可以使后者能够继续宣传摩德纳的汽车历史，从而达到使其与地域、商业和社会融合的目的。”
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