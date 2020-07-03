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超级跑车——独特性演变
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the exhibition
马拉内罗博物馆正在举办一场恢宏的“超级跑车”展览，该展览主要展示标志着法拉利技术进程中里程碑发展的所有法拉利汽车。
每辆法拉利汽车都是独一无二的，为我们的客户量身定制。但是由于我们对创新和技术领先的渴望，我们创造了某些跃马汽车型号，从而为该领域树立了新的标杆。这是其成为Maranello超级跑车的标志，成为意大利汽车历史上里程碑的代名词。
这些汽车都是限量系列，是恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）个人哲学的产物，即旨在使每种新车型成为当今最好的汽车。更加先进的新增功能体现了真正领先的研究成果，为全球所有汽车设定了基准。超级跑车展览现在为游客提供了亲身体验这些卓越技术实例（GTO、F40、F50、法拉利Enzo、LaFerrari）的机会。
首次公开亮相的还有法拉利P80/C的静态设计车型，这是我们的“一次一辆”计划的最新产品，可让车主根据自己的意愿打造出真正独特的现有车型。 作为法拉利标志独家之旅的一部分，游客还可以探索“个性化定制”计划，通过该计划，法拉利充分体现了其奢华个性。
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