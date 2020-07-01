GT 2021，难忘的一年

展览致敬法拉利在GT赛车历史上最成功的一年，在这个赛季中，法拉利车辆在世界各地最重要的锦标赛中与群雄角逐。在赛季完结时，法拉利的辉煌战绩再新增了23个冠军头衔。其中包括凭借488 GTE在FIA世界耐力锦标赛中获得的汽车制造商世界冠军头衔，以及凭借488 GT3 Evo 2020在GT世界挑战赛欧洲耐力杯的专业组和业余组别中取得的桂冠，这是GT3级汽车最艰难的系列赛。





到访者将通过一系列图像和影片了解法拉利的殊荣和赢取的冠军，并能近距离观看赢得国际汽联世界耐力锦标赛的AF Corse 488 GTE。由亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）和詹姆斯·卡拉多（James Calado）驾驶的51号赛车，今年在LMGTE专业组比赛中斩获三次桂冠，包括勒芒24小时耐力赛，使这对意英二人组合成为自WEC成立以来第一个在该级别赢得两个世界冠军的车队。对法拉利来说，在WEC第九赛季结束时获得的成绩是继2012年、2013年、2014年、2016年和2017年的成绩之后的所有世界冠军。





83号赛车曾是弗朗索瓦·佩罗德（François Perrodo）,尼可拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen） 和阿莱西奥·罗伟拉（Alessio Rovera）的坐骑，共赢得了四场胜利，其中包括勒芒24小时耐力赛，并被证实是LMGTE业余组的真正明星，与去年一样，为车手和车队夺下FIA耐力赛奖杯。





在专门展示法拉利车队历史的展品中，展览期间还将展出一代神话战车---法拉利330 P3，该款赛车在1967年征战戴通纳24小时耐力赛，三辆法拉利一起越过终点线，成就一段传奇故事。





位于马拉内罗以及坐落在摩德纳市内的法拉利博物馆均为纪念创始人恩佐·法拉利而设，以非常积极的姿态结束了2021年。博物馆在被迫关闭一段时间后重新开放是旅游业复苏的有力标志，意大利游客人数的快速激增（+70%），他们均对意大利景点表现出日益浓厚的兴趣。