马拉内罗法拉利博物馆的大门代表着一个70多年来风靡全球的魅力和风格的故事的起点。

马拉内洛法拉利博物馆的大门代表着一个70多年来风靡全球的魅力和风格的故事的起点。一场盛大的旅行从这里开始，全世界最迷人的城市所提供的舞台逐一展现：游客们将在此领略巴黎灯火的魅力、伦敦的现代主义、纽约以及整个美国的势不可当的活力、中东的奢华，并最终见证中国和远东的古代美学。法拉利通过种种难忘的时刻，以及将法拉利汽车作为美丽和威望之象征的人物来讲述它的故事。



在赛道上取得的许多胜利（起始于在卡拉卡拉赛车场举办的罗马大奖赛），起初迅速获得了赛车手的青睐，然后是绅士车手和名人，他们被法拉利独特且深得人心的魅力所震撼，法拉利总是独出心裁，在精密的运行方式和形式美方面始终处于领先地位。



标志性的地点和令人难忘的人物是贯穿时空的漫长奇幻故事的元素，其中总是以法拉利及其梦想之车为主角。随着法拉利车队最新成员的加入，这场盛大的旅行适时地结束于意大利，以“不朽之城”罗马作为其面向世界的舞台，对五、六十年代典型的“甜蜜生活”的优雅与精致进行了当代性的重新诠释。



享受这段旅程！