+39 0536949713
Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO
+39 0594397979
Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena
Exceptionally on the 27th of October, the Museo Enzo Ferrari in Modena will be closed from 10.00 to 13.00 for a private event.
马拉内罗和摩德纳的法拉利博物馆定期向公众开放，但入场人数有限。
· 为保证参观者和工作人员的安全和健康，进馆前会测量每个人的体温；
· 体温高于37.5°C的人将不被允许进入。在这种情况的人，您可以要求全额退款或要求重新安排您的访问时间，可以通过协商安排另一个日期和时间；
· 在博物馆内，您将被要求佩戴外科口罩（仅对 6 岁以下的儿童不强制戴口罩）。
如果您没有口罩，博物馆会向您提供一个；
· 博物馆内地面上画有标志让每个人保持距离，敬请尊守；
· 只有已经拥有门票的人才能进入博物馆；
· 请严格遵守门票上注明的入场时间；
· 博物馆内参观时间最长为一个半小时。
网上购票:
法拉利博物馆的单票和组合票没有日期限制，均可在购买之日起12个月内使用。对于购买“摩德纳+马拉内洛”两座博物馆组合门票的游客，须在购票后48小时内进行参观。