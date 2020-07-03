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法拉利博物馆

门票及套票

信息和门票

马拉内罗法拉利博物馆

+39 0536949713 

museo@ferrari.com  

Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO

Opening hours
十月/三月 10.00 - 18.00
四月/九月 9.30 - 19.00
Closing
2020年12月1日，星期五
2021年1月1日，星期五

恩佐·法拉利博物馆

+39 0594397979 

biglietteriamef@ferrari.com 

Via Paolo Ferrari, 85, 41121 Modena

Exceptionally on the 27th of October, the Museo Enzo Ferrari in Modena will be closed from 10.00 to 13.00 for a private event.

Opening hours
十月/三月 10.00 - 18.00
四月/九月 9.30 - 19.00
Closing
2020年12月25日，星期五
2021年1月1日，星期五

马拉内罗和摩德纳的法拉利博物馆定期向公众开放，但入场人数有限。

· 为保证参观者和工作人员的安全和健康，进馆前会测量每个人的体温；

· 体温高于37.5°C的人将不被允许进入。在这种情况的人，您可以要求全额退款或要求重新安排您的访问时间，可以通过协商安排另一个日期和时间；

· 在博物馆内，您将被要求佩戴外科口罩（仅对 6 岁以下的儿童不强制戴口罩）。

如果您没有口罩，博物馆会向您提供一个；

· 博物馆内地面上画有标志让每个人保持距离，敬请尊守；

· 只有已经拥有门票的人才能进入博物馆；

· 请严格遵守门票上注明的入场时间；

· 博物馆内参观时间最长为一个半小时。

门票
两个法拉利博物馆：

  • 10岁以上的学生、65岁以上的成年人、残疾人士的陪伴者和军人享有票价优惠
  • 唯有通过提前预订（museo@ferrari.com）的方式为小学生（6-10岁的学生）购买门票，可享受票价优惠
  • 免票人士：残疾人士及5岁以下儿童
  • 门票可以在网上购买，也可以于博物馆开放期间在馆外的售票处购买

网上购票:

法拉利博物馆的单票和组合票没有日期限制，均可在购买之日起12个月内使用。对于购买“摩德纳+马拉内洛”两座博物馆组合门票的游客，须在购票后48小时内进行参观。

有关MUSEI FERRARI PASS的更多信息

法拉利博物馆让游客有机会以非常优惠的价格同时参观马拉内罗的法拉利博物馆和摩德纳的恩佐法拉利博物馆。 实际上，当他们购买新的法拉利博物馆通票时，游客将能够以一张24欧元的单程门票进入两个博物馆。 19岁以下的游客，由家人陪同还可享受10欧元的特惠票价。

在购买摩德纳和马拉内罗组合门票时，请注明参观每个博物馆的日期和时间。 您必须在相同的48小时内参观两个博物馆。

法拉利博物馆通行证比以往任何时候都更容易追寻到传奇的发源地，探索致力于恩佐·法拉利的惊人沉浸式博物馆，并通过深入探究其故事-过去，现在和未来-来品尝跃马的梦想。

要购买新的法拉利博物馆通票，请点击这里
入场证
成人
19 岁以上
17,00€
学生及65岁以上
15,00€
19岁以下
在家人的陪同下
7,00€
固定预约的日期自由开放的日期
法拉利博物馆通票 (马拉内罗 + 摩德纳)
成人
19岁以上
24,00€
19岁以下
在家人的陪同下
10,00€
固定预约的日期自由开放的日期
F1赛车模拟器
根据政府规定，将从6月1日开始提供模拟器服务。

半职业性模拟器：时长10分钟，其中7分钟用于驾驶。还包括技术人员协助使用方向盘控制、变速箱和踏板调节：25欧元。
阅读 规则
预定 A SLOT
25,00€
在摩德纳预定在马拉内罗预定
套票
工厂全景及赛道之旅
马拉内洛的法拉利博物馆还为游客提供专门的穿梭巴士之旅，参观费奥拉诺赛道以及位于厂区的恩佐·法拉利林荫大道。45分钟的巴士之旅将带着游客进入法拉利工厂的厂区，环绕费奥拉诺赛道和公司设施进行参观（请注意：在整个巴士之旅中，游客将一直留在巴士上）。
成人
19岁以上
15,00€
学生及65岁以上
13,00€
19岁以下
由家长陪同
5,00€
购买门票
探索法拉利和帕瓦罗蒂故乡
目前该项服务暂停预订

“探索法拉利和帕瓦罗蒂故乡”通行证持有者可以搭乘连接路线上所有站点的穿梭巴士，能进入三个博物馆（帕瓦罗蒂博物馆、马拉内洛的法拉利博物馆和摩德纳的恩佐·法拉利博物馆）进行参观，以及参观参与企业并参加其品尝会。
成人
19岁以上
48,00€
学生票
32,00€
儿童票
6 至 18 岁
24,00€
幼儿
5岁以下
免费
访问网站
TOUR OPERATOR
旅行社和旅游组织者可通过填写适当的表格，咨询有关条件和优惠的更多信息。
访问网站
地址
交通指南
Museo Maranello Via Dino Ferrari 43 – 41053 Maranello (MO)
摩德纳博物馆 Via Paolo Ferrari 85 – 41121 Modena - 把车子停在后停车场，Via Giuseppe Soli 101

自驾车

马拉内罗 法拉利博物馆
从A1米兰-那不勒斯高速公路的摩德纳诺德出口驶出。沿着旁道驶向阿贝托-萨索罗方向。在马拉内洛-福尔米吉内的标志处向左转，继续行驶至贾尔迪尼市级公路与之交叉的路口，然后向右转，向马拉内洛方向行驶3公里即可抵达。GPS搜索: Via A. Dino Ferrari 43 Maranello.

摩德纳 恩佐·法拉利博物馆
从米兰-罗马A1高速公路的摩德纳诺德出口或A22 布伦内罗(布伦纳)出口驶出。然后环形匝道有6个出口(博洛尼亚方向)。穿过铁铁(火车站)立交桥后，向右手边市中心驶去。

从博洛尼亚的古列尔莫·马可尼机场出发

对于到达博洛尼亚古格里莫•马可尼机场的航班，游客可以乘坐出租车，也可以通过发送电子邮件@vivaraviaggi或拨打Vivara Viaggi 电话： + 39 (0) 51 6120818预订到博物馆的接送专车。

两座博物馆之间

两座法拉利博物馆仅相距20公里。