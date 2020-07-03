MUSEI FERRARI PASS

法拉利博物馆让游客有机会以非常优惠的价格同时参观马拉内罗的法拉利博物馆和摩德纳的恩佐法拉利博物馆。事实上，购买新的法拉利博物馆通行证后，游客只需花费24欧元即可凭单次进入两个博物馆。 19岁以下，在家人陪同下还可享受10欧元的特惠房价。



对于购买“摩德纳+马拉内洛”两座博物馆组合门票的游客，须在购票后48小时内进行参观。



使自己沉浸在法拉利过去和现在的故事中，并花点时间去探索未来，从而完成体验之旅。通过深入探究跃马的非凡根源，并通过其最富盛名和最成功的F1汽车、传奇跑车原型车和GT，当然还有为整个汽车行业树立标杆的汽车，带领游客体验一次盛大的旅程，马拉内罗博物馆讲述了法拉利的故事。