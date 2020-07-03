非凡的体验

在进入驾驶舱之前，驾驶员或技术人员向潜在驾驶员简要介绍，以说明如何使用安装在方向盘后面的F1遥控杆来控制变速箱，以及如何在赛道上决定成败地点处使用档位。这将是一次非凡的体验，您会迫不及待想告诉您的朋友，甚至是在网上发布相关内容，与那些没能来体验驾驶F1赛车的人分享您的兴奋之情。

尽管具有专业设置，但该模拟器已针对“绅士”驾驶员进行了校准。但是，那些曾经具有赛车或模拟器经验的人也可以要求进行专业设置。



时长和费用 :一场比赛体验时长7分钟，费用为25欧元（含增值税）。