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法拉利博物馆
驾驶模拟
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Simulators
驾驶F1赛车的快感
在马拉内罗的法拉利博物馆游览期间，游客可以使用两个半专业模拟器来感受跃马F1单座赛车的乐趣。 他们还将选择世界上一些最著名的赛道：蒙扎赛道、巴塞罗那赛道、银石赛道、伊莫拉赛道、纽伯格林赛道、赞德沃特赛道、斯帕赛道和穆杰罗赛道。
赛车可让乘员感受轨道表面，例如在碰到防擦条时反应非常逼真，最重要的是，它对油门和刹车都极为敏感，因此只有这辆精致的汽车才能表现出速度带来的全部快感。但是一个非常重要的优点就是：无论您经历了多少次撞击或回旋，您仍然可以重回赛道，而不会造成附带损害！
2
费用及如何预定
非凡的体验
在进入驾驶舱之前，驾驶员或技术人员向潜在驾驶员简要介绍，以说明如何使用安装在方向盘后面的F1遥控杆来控制变速箱，以及如何在赛道上决定成败地点处使用档位。这将是一次非凡的体验，您会迫不及待想告诉您的朋友，甚至是在网上发布相关内容，与那些没能来体验驾驶F1赛车的人分享您的兴奋之情。
尽管具有专业设置，但该模拟器已针对“绅士”驾驶员进行了校准。但是，那些曾经具有赛车或模拟器经验的人也可以要求进行专业设置。
时长和费用
:一场比赛体验时长7分钟，费用为25欧元（含增值税）。
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3
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