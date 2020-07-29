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导游和私人参观
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活动
活动
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工厂全景及赛道之旅
马拉内洛的法拉利博物馆还为游客提供专门的穿梭巴士之旅，参观费奥拉诺赛道以及位于厂区的恩佐·法拉利林荫大道。
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Fan activities
驾驶模拟
在马拉内罗的法拉利博物馆游览期间，游客可以使用两个半专业模拟器来感受跃马F1单座赛车的乐趣。
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Fan activities
坐在车中拍照
博物馆其中一个展厅还配有法拉利458 Speciale A款汽车的摄影背景
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Fan Activities
发现法拉利&帕瓦罗蒂世界
慢食，飞车
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车迷活动
Pit-Stop
在单个前轮胎上测试他们的才华
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Packages
博物馆+赛道
法拉利博物馆与Autodromo di Modena赛道联手向其游客提供真正的特殊体验。
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Custum Visits
定制的参观服务
Musei Ferrari
个性化体验
法拉利博物馆为游客提供了一个探索跃马和它的创始人历史的独特而迷人的机会。
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Musei Ferrari
导游及私人参观
也可以因应客户的特殊要求，在博物馆常规开放时间之外组织游客进行参观。
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Didattica
学校及红色/黄色校园
法拉利博物馆为所有级别和类型的学校提供丰富的教育计划，向儿童和青少年介绍法拉利的传奇、它的开端和悠久的历史。
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Membership Pass
会员卡
自购买会员卡之日起，一整年内，法拉利博物馆会员卡均赋予持卡人无限制进入马拉内罗法拉利博物馆和摩德纳恩佐法拉利博物馆的权利。
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门票和套票
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