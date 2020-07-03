它是赛车运动中伟大的标志性车队之一，有团结整个国家以及其背后来自世界各地百万粉丝的力量：法拉利车队是世界一级方程式赛车锦标赛历史上最成功的车队，在2019年其将迎来90岁生日。

位于马拉内罗的法拉利博物馆决定举办大型周年纪念展览。



“90年”展览中展出的汽车证明了从阿尔法·罗密欧“8C 2300 Spider”型汽车（在1932年成为第一辆印有跃马标志作为其涂装一部分的汽车）开始，一直到SF71H（单座赛车手塞巴斯蒂安·维特尔和基米·莱科宁就在上个赛季驾驶带有这一标志的赛车参加比赛）的辉煌历史。



在展览中，用一系列令人难忘的单座赛车、在激烈比赛脱颖而出的赛车之星、历史性胜利以及不时出现的惨败来说明将这两种车型划分开的时间表。所有这些赛车都完美地述说并体现了恩佐·法拉利的梦想，承诺、决心和创新组建一级方程式赛车历史上最成功车队热情的缩影。总计获得31项世界冠军（15次车手冠军和16次车队冠军）是无与伦比的记录，像90年前一样，马拉内罗车队继续饱含同样的热情来捍卫并尊重每个赛季。