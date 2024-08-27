目前正在代表 Prema 车队参加二级方程式赛车比赛的车手是来自英国切姆斯福德的 19 岁车手奥利弗·贝尔曼（Oliver Bearman）。他是法拉利车手学院的车手，目前也是法拉利 HP 车队的第三名后备车手。他于今年 3 月在沙特阿拉伯大奖赛上首次代表车队出战，当时西班牙车手卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）因阑尾炎倒下，于是由奥利弗替补。
这位英国少年车手震惊了赛车界，并证明了自己加入一级方程式赛车队是当之无愧的。此次集会是在吉达赛会的周五举行，距离资格赛前的练习赛仅剩两个小时。当周六比赛日到来时，这位英国新手并没有被其他速度快如闪电，且具备更丰富经验的对手们吓倒，从第11 位进步至第 7位，这是他首次参加一级方程式赛车比赛，成绩已经令人钦佩。他在车手榜上获得了 6 分，因此获得网上车迷和爱好者票选为“今日最佳车手”。
但是今天这位法拉利英国籍新秀来到意大利帕尔马的梅莱加里赛道（Autodromo Varano De’ Melegari），驾驶的并非单座赛车。相反，他必须驾驶一辆法拉利敞篷 Ferrari SF90 XX Spider ，并在艾米利亚-罗马涅地区这片属于丘陵地形的乡村道路上进行试驾。
然而，正是在汽车惊人的响应能力中，SF90 XX Spider 得以充分显示运动 DNA：奥利弗试驾后评价道“转向功能非常出色，精确，而且反应灵敏。“同样的，得益于混合动力元件的帮助，电力传输几乎是即时没有滞后。”
奥利弗坦言，这次有机会亲手驾驶这辆特殊的 Spider 法拉利对他产生了双重影响：“驾驶一辆敞篷车让我感到更加轻松。这提醒了我，我们在日常生活中应该更有节制、以更不慌乱的节奏来享受生活。”周围美丽的风景让他可以少踩些油门，不一定用足那上千马力的动力。“但是，”奥利弗补充道，“我意识到自己之所以有这些感觉，是因为少了一些我常用的赛车装备：比如说头盔！从某些方面来说，驾驶这辆敞篷法拉利有点像坐在单座赛车的驾驶舱里。但保护车手头部的Halo系统被挡风玻璃取代了。”
这是奥利弗第一次在测试赛中驾驶一级方程式赛车以外的法拉利赛车：刚好在他第一次参加那场让他在赛车界一举成名的沙特阿拉伯大奖赛之后。“SF90 XX Spider 和 Formula One SF-24 是两款完全不同的汽车，”他表示。“然而，矛盾的是，两辆车的功率输出是一样的——这真是令人难以置信，只有法拉利才能实现。”
意大利艾米利亚-罗马涅的美丽山丘对这位英国车手来说，也具备独特的魅力：“如果未来赛车生涯顺利的话，我会想要在这里拥有一栋房子。不过，也很难在艾米利亚-罗马涅和托斯卡纳地区之间做出选择。我可以在这里定居，因为瓦拉诺赛道就在附近，或者我也可以住在伊莫拉。但我也喜欢托斯卡纳的风景，尤其穆杰罗赛道也在那里，”他说。希望奥利弗（Ollie Bearman）将来有机会住在最令他兴奋的赛道附近。