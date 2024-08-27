目前正在代表 Prema 车队参加二级方程式赛车比赛的车手是来自英国切姆斯福德的 19 岁车手奥利弗·贝尔曼（Oliver Bearman）。他是法拉利车手学院的车手，目前也是法拉利 HP 车队的第三名后备车手。他于今年 3 月在沙特阿拉伯大奖赛上首次代表车队出战，当时西班牙车手卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）因阑尾炎倒下，于是由奥利弗替补。

这位英国少年车手震惊了赛车界，并证明了自己加入一级方程式赛车队是当之无愧的。此次集会是在吉达赛会的周五举行，距离资格赛前的练习赛仅剩两个小时。当周六比赛日到来时，这位英国新手并没有被其他速度快如闪电，且具备更丰富经验的对手们吓倒，从第11 位进步至第 7位，这是他首次参加一级方程式赛车比赛，成绩已经令人钦佩。他在车手榜上获得了 6 分，因此获得网上车迷和爱好者票选为“今日最佳车手”。





