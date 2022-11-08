伊维萨岛是一个著名的派对胜地，同时也是巴利阿里群岛的第二大岛。这里有全球规模最大的夜总会，可容纳11，000名狂欢者，允许举办无数的泡沫派对、游艇派对；并可以在57个不同的海滩整晚跳舞。

此外，法拉利GT Tour旅行活动首届女子版的参与者会告诉你那里还有超过500公里的精彩的路段，驾驶在蜿蜒柏油路上，穿越茂密森林，连绵山丘和鲜艳的橘红土地。