伊维萨岛是一个著名的派对胜地，同时也是巴利阿里群岛的第二大岛。这里有全球规模最大的夜总会，可容纳11，000名狂欢者，允许举办无数的泡沫派对、游艇派对；并可以在57个不同的海滩整晚跳舞。
此外，法拉利GT Tour旅行活动首届女子版的参与者会告诉你那里还有超过500公里的精彩的路段，驾驶在蜿蜒柏油路上，穿越茂密森林，连绵山丘和鲜艳的橘红土地。
观看法拉利 GT 上的全体女性车主们享受伊维萨岛所提供的一切，从蜿蜒的道路到五开始的餐饮和美丽的酒店
9月底，第一批法拉利女性车主聚集在一起，在伊维萨岛上驾驶耀眼夺目的法拉利，充分享受岛上的特色，从令人垂涎的各式美食到参观一个具300年历史的老农庄，并向法拉利车主们呈现从农场作业到餐桌上菜的生活原貌。
伊维萨岛有着丰富多彩的历史，可以追溯到几千年前曾经隶属于罗马帝国。但相对于现今的情况，至少有一半的岛屿呈现极为和平并和谐氛围。
第一天，13名参赛者聚集，她们一同带来了一系列令人惊叹的跃马汽车，包括一辆812 GTS、三辆F8 Spider、一辆Portofino M和一辆璀璨的双色296 GTB。其中296 GTB是法拉利的最新车型之一，引擎盖下搭载了3升V6混合动力发动机，输出功率约为663马力。
这是法拉利 GT 的第一个女性版，每个参与者的共识是它就是众多版本中的第一款女性版，参与者都称是“一次了不起的体验”
由于伊维萨岛每年有300天之多的阳光明媚好天气，因此当车队开始冒险之旅即将启程之时，天气确实很暖和。启程前的准备项目包括了检查汽车及手机等。首先车队成员们的注意力集中在第一个十分特殊的活动。她们一同驱车到不远处的“声音治疗”中心。透过使用各种仪器以整体放松方法，来恢复精神，情感和身体健康。
之后，由全女性所组成的法拉利车队开始了一段全景公路之旅，蜿蜒穿过松树覆盖的山丘，欣赏全长79公里的伊维萨岛风景，然后沿着C-731高速公路呼啸而过，抵达塔拉曼卡湾的五星级Nobu Hotel酒店--这里是伊维萨岛最受欢迎的景点之一，拥有152间由名设计师精心设计的客房、4间酒吧，以及远离市内繁忙夜店的宁静绿洲。当夕阳西下时，美味的饭菜端上来了，同时女性参与者间持久友谊也建立起来了。
除了那些令人难忘的驾驶体验外，该团队还通过社交和活动建立了密切的联系，包括一起做声音疗愈和前往北部海岸活跃的灯塔
相形之下，第二天的旅行较着重于驾驶本身，车队于上午9点30分出发，一路向北前进，总共为45公里的路程。第一个休息站在Los Enamorados喝咖啡，这是位于Portinatx港的一个迷人的地方，那里有一座美丽的灯塔。然后，在伊维萨岛的Atzaro海滩最著名的餐厅享用午餐，接着下午安排放松身心的海边瑜伽活动。
最后一天，岛上轻快的驾车之旅在完成55公里后结束。法拉利车队的女士们优雅地驾驶着她们的汽车，V12发动机的轰鸣声回荡在群山之间，为阳光普照的海岛景致增添了一份戏剧性的色彩。最后车队旅游活动在Fincadelica农庄享用午餐作为结束。这是一个有300年历史的农场，占地20英亩，并有市场及贩售该处生产的生物动力学产品。
随着活动进入尾声，参与活动的女性们的情绪压倒性地积极，其中一人表示：“在这个美丽的岛上真是太棒了，我们女人终于有机会在没有男人陪伴的情况下随心所欲开车了！”
女性团体将一系列非常壮观的跃马带到岛上，包括 F8 Spiders、296 GTB 和 Portofino M
随着活动进入尾声，参与活动的女性们的情绪压倒性地积极，其中一人表示：“在这个美丽的岛上真是太棒了，我们女人终于有机会在没有男人陪伴的情况下随心所欲开车了！”
另一位也补充道：“真是太棒了。我们对法拉利都有着同样的热情，并且总是热衷于谈论各自带来的不同车型。” 一个驾驶法拉利F8参加活动的母女团队表示：“我们很自豪能成为这个特别活动的一部分，加入这样一个惊人的组织，而且在如此美妙的地方。法拉利对我们来说就是让梦想成真。就像魔法一样。”