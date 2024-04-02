尽管有多款超级跑车曾被誉为“公路版一级方程式跑车”，但没有一款能与 F50 相提并论，F50 是法拉利继 GTO（1984 年）和 F40（1987 年）之后推出的第三款限量版超级跑车。

追随 F40 是一项艰巨的任务。F40 推出时，是世界上最快的公路跑车，也是第一辆时速超过 321 公里（200 英里/小时）的跑车。也是当时最令人兴奋的超级跑车：美轮美奂的感官享受、令人陶醉的驾驶互动性和卓越的性能。

