尽管有多款超级跑车曾被誉为“公路版一级方程式跑车”，但没有一款能与 F50 相提并论，F50 是法拉利继 GTO（1984 年）和 F40（1987 年）之后推出的第三款限量版超级跑车。
追随 F40 是一项艰巨的任务。F40 推出时，是世界上最快的公路跑车，也是第一辆时速超过 321 公里（200 英里/小时）的跑车。也是当时最令人兴奋的超级跑车：美轮美奂的感官享受、令人陶醉的驾驶互动性和卓越的性能。
要使新款 F50 超越其神圣的前身是一项巨大的挑战，因此向 F1 车队寻求灵感和支持绝对是明智之举。但最终的结果却不仅仅是将 F1 技术移植到公路跑车上（这对法拉利来说并不是什么新鲜事）。更重要的是，F50 的主要部件都直接来自 F1 赛车，包括发动机、悬挂系统和碳纤维复合材料车身。
F50 采用了更大排量的 V12 发动机，取代了为 GTO 和 F40 提供动力的涡轮增压 V8 发动机。这可不是普通的 V12 发动机。而是 1990 年 F1 赛车上使用的发动机，每缸五个气门，排量从 3.5 升增至 4.7 升。最大输出功率为 520cv，高于 F40 的 478cv。虽然这台自然吸气发动机可能没有 F40 的双涡轮增压 V8 发动机的爆发力，但其平稳的转速和咆哮的 V12 发动机足以弥补这一缺陷，尤其是当转速接近 8500 rpm 的最大功率时，其声浪更为出色。有人甚至称 F50 发动机是有史以来最伟大的 V12 发动机。
F1 技术贯穿整车，包括直接安装了前悬架的碳纤维单壳乘客舱。此外，与 F1 赛车一样，V12 发动机通过螺栓固定在乘客舱后部，作为变速器和后悬架的承重部件。
这种结构技术的优点是结构刚度更高、重量更轻、操控性更好，这也是 F1 赛车采用这种构造的原因。然而，这在公路跑车甚至顶级超级跑车上也几乎闻所未闻，因为发动机的振动会直接传入乘客舱，造成不可接受的噪音、振动和颠簸（NVH）。然而，经过精心研发的 V12 发动机具有极佳的平衡性，使 F50 的精致程度超出了人们的认可范围。
尽管如此，F50 的驾乘感受仍然非常稳健，驾驶体验令人血脉贲张。F50 的悬挂系统也直接来自一级方程式赛车，采用了水平安装弹簧和减震器的推杆系统。在 F1 赛车中，这样可以将悬架部件置于气流之外，从而改善空气动力学性能。毕竟，这是一辆在公路上行驶的 F1 赛车。
制动器是交叉钻孔的通风制动盘。没有伺服辅助系统，没有 ABS（防抱死制动系统），也没有动力辅助转向系统。F50 是一款非常相似的汽车。其速度也毫无疑问极快：最高时速为 325 公里/小时，静止状态下 0-100 公里/小时加速仅需 3.8 秒。或许还不够强劲，但它比 F40 更快。
F50 在 1995 年的日内瓦车展上惊艳亮相，以庆祝法拉利成立 50 周年（即使是提前了两年），它的生产一直持续到 1997 年，最终产量为 349 辆。
时至今日，F50 仍然是最激动人心的法拉利跑车之一，有人甚至说它是最好的法拉利跑车。出色的发动机和一流的底盘意味着它不仅速度极快，而且在高速行驶时极易控制。GTO 是一款舒适得多的公路跑车，而 F40 总给人一种桀骜不驯的感觉。但就纯粹的驾驶吸引力而言，加上只有超卓 V12 发动机才能带来的魔力，F50 可谓是一项至高无上的成就。